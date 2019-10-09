«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с шестого дня соревнований
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на чемпионате мира по боксу среди женщин, который проходит сейчас в Улан-Удэ, россиянки Людмила Воронцова и Лилия Аетбаева победили в боях. Они успешно прошли в ¼ чемпионата мира.
Бурятская спортсменка Людмила Воронцова победила представительницу Ирландии Микаэлу Уолш в весовой категории до 57 кг. После боя Людмила призналась, что она не испытывала волнения, благодаря поддержке болельщиков.
Также победу одержала ещё одна российская спортсменка Лилия Аетбаева. Она выступила против бразильянки Грациели Хесус де Соуза в весовой категории до 51 кг.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в ¼ финала чемпионата мира вышли ещё две россиянки: Екатерина Пальцева и Екатерина Дынник. Фоторепортаж с соревнований можно посмотреть по ссылке.
Россиянки вышли в четвертьфинал чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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