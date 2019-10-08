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Людмила Воронцова из Бурятии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по боксу

Людмила Воронцова из Бурятии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по боксу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Россиянки Людмила Воронцова и Лилия Аетбаева победили в боях и успешно прошли в ¼ чемпионата мира

Сегодня в ФСК прошла дневная сессия шестого соревновательного дня чемпионата мира по боксу среди женщин. Людмила Воронцова, спортсменка из Бурятии, встретилась на ринге с Микаэлой Уолш из Ирландии в весовой категории до 57 кг.

Людмила Воронцова превзошла соперницу, тем самым выйдя в четвертьфинале чемпионата мира по боксу. Соперник Людмилы определится позже.

- Бой прошел неплохо, как мы и готовились. Соперница попалась опытная, но мы сделали такую тактику, чтобы сломить её. Дома, как говорится, стены помогают. Все болеют, поддерживают – нет волнения. От боя к бою я набираю. Беру силы от родной земли. Нам не важно, какие перед нами соперники – мы любого сломаем. Но я была спокойна, у меня не было агрессии, и я не хотела причинить ей боль. Выполняла ту задачу, которую поставил тренер, - прокомментировала поединок журналистам Людмила Воронцова.

Также победу одержала ещё одна российская спортсменка Лилия Аетбаева. Она выступила против бразильянки Грациели Хесус де Соуза в весовой категории до 51 кг.

Как сообщал «Байкал-Daily», в поединке второго круга Людмила Воронцова победила спортсменку из Германии Рамону Граефф. Тогда спортсменка отметила, что не стремилась выложиться в поединке полностью, а берегла силы для последующих боев.

3 октября спортсменка Лилия Аетбаева стала первой из россиянок, кто прошел в 1/8 финала. Раздельным решением судей она победила представительницу Алжира Буаламу Роумайсу. Бой получился для Аетбаевой сложным.

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