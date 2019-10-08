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Две россиянки вышли в ¼ чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Победу одержали Екатерина Дынник и Екатерина Пальцева. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с пятого дня чемпионата мира

Вечером 7 октября россиянки Екатерина Дынник и Екатерина Пальцева вышли в четвертьфинал чемпионата по боксу среди женщин, который проходит в Улан-Удэ.

Екатерина Дынник победила спортсменку из Австралии Джессику Мессину. Екатерина боксировала в весовой категории до 64 кг.

Сама спортсменка оказалась довольна результатом, но призналась, что переживала за свой первый бой.

- Довольно нелегко мне дался этот бой, потому что он первый, а это всегда волнительно и напряжённо. Ну вот, даже ринг взять – каков он будет? Был как-то случай у нас, на ринге был круг, который постоянно ездил, и многие девочки на нём поскользнулись. Даже по большей части за ринг переживаешь, чем за сам бой, – поделилась эмоциями Екатерина.

В четвертьфинале россиянка будет боксировать с представительницей Таджикистана Нилуфар Бобойоровой. Бой состоится 10 октября.

Екатерина Пальцева боксировала в весовой категории до 48 кг. Она одержала победу над представительницей Америки Брианной Локкиао. В четвертьфинале Пальцева встретится с Рабаб Шеддар из Марокко.

Тренер российской сборной Иван Шидловский остался доволен обоими боями, передаёт ТАСС.

- Довольны обоими поединками. Пальцева проводила бой с американкой, у которой есть в активе профессиональней поединки. Дынник также готовилась к бою с австралийкой и выполнила установку, - сказал тренер.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе одержали победу спортсменки из Бурятии. Людмила Воронцова и Наталья Шадрина продолжают борьбу за выход в финал на чемпионате.

Сегодня, 8 октября, Людмила Воронцова проведёт второй бой. Она встретится с ирландкой Микаелой Уолш.

Также вечером на ринг выйдет россиянка Лилия Аетбаева. Она выступала в первый день турнира 3 октября и победила представительницу Алжира.


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