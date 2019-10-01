В пригороде Улан-Удэ казаки посадили деревья

Посадка происходила в Сотниково



В сентябре в посёлке Сотниково Иволгинского района Бурятии состоялся престольный праздник. Здесь прошла я литургия в память Владимирской иконы Божьей матери.



В празднике по традиции приняли участие казаки. Они вместе с детьми посадили деревья, сообщили в окружном казачьем обществе «Верхнеудинское».



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