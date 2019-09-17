Специалисты из Эрмитажа проведут мастер-класс в Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Занятие будет посвящено основам реставрации мебели



24-25 сентября в рамках долгосрочной программы «Сохраним культурное наследие вместе» Государственного Эрмитажа и системы Coca-Cola в России в музее истории Бурятии имени Хангалова состоятся мастер-класс и круглый стол. Последние будут посвящены основам реставрации мебели.



Теоретическое и практическое занятия на тему «Основы реставрации дерева» проведёт художник-реставратор высшей категории, заведующий лабораторией научной реставрации мебели Государственного Эрмитажа Владимир Градов.



Программа «Сохраним культурное наследие вместе», стартовавшая в 2010 году, призвана привнести передовой международный опыт и инновационные технологии в реставрационные процессы, проводимые как на территории Государственного Эрмитажа, так и за его пределами. В рамках этой программы в крупнейших музеях мира состоялись стажировки реставраторов Эрмитажа, которые теперь делятся приобретёнными знаниями и навыками с коллегами из других российских музеев.



Специалисты из Эрмитажа проведут мастер-класс по реставрации в Национальном музее Бурятии уже в пятый раз. В рамках программы в течение нескольких лет проведены теоретические и практические занятия по реставрации археологического металла, памятников буддийской живописи, тканей и живописи. В мастер-классах принимали участие специалисты из многих регионов – Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, Красноярского края, Приморского края. Каждый мастер-класс завершался круглым столом, где реставраторы обсуждали вопросы своей профессиональной деятельности, сообщает пресс-служба Национального музея республики.

