На ипподроме Улан-Удэ сыграют в древние игры кочевых народов

Также на фестивале проведут выставку-дегустацию кыргызской и казачьей кухни



В Улан-Удэ состоится этнокультурный фестиваль «Кок Бору – древние игры кочевых народов», посвящённый празднованию Дню города. Он пройдёт 5 сентября в 14:00 на территории бывшего республиканского ипподрома на Верхней Березовке.



В программе – показательные выступления по национальным кыргызским конно-спортивным состязаниям «Тыйын Энмей» («достань монету на скаку»), конные состязания по национальной игре кочевых народов Азии «Кок Бору», игры «Кыз Куумай» («догони девушку») и «Эр-Эниш» (борьба верхом на конях), показательная казачья джигитовка, национальные казачьи забавы и работа интерактивных площадок.



Кроме того, для горожан и гостей столицы подготовлен праздничный концерт «Улан-Удэ – город дружбы», в котором примут участие творческие коллективы и исполнители муниципальных учреждений культуры, ансамбль народной песни «Потешки», детская фольклорная группа «Кужата», солисты, представляющие национально-культурные автономии города.



Также в рамках фестиваля развернётся выставка-дегустация кыргызской и казачьей кухни. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Возрастное ограничение 6+

