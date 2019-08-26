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На ипподроме Улан-Удэ сыграют в древние игры кочевых народов

На ипподроме Улан-Удэ сыграют в древние игры кочевых народов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также на фестивале проведут выставку-дегустацию кыргызской и казачьей кухни

В Улан-Удэ состоится этнокультурный фестиваль «Кок Бору – древние игры кочевых народов», посвящённый празднованию Дню города. Он пройдёт 5 сентября в 14:00 на территории бывшего республиканского ипподрома на Верхней Березовке.

В программе – показательные выступления по национальным кыргызским конно-спортивным состязаниям «Тыйын Энмей» («достань монету на скаку»), конные состязания по национальной игре кочевых народов Азии «Кок Бору», игры «Кыз Куумай» («догони девушку») и «Эр-Эниш» (борьба верхом на конях), показательная казачья джигитовка, национальные казачьи забавы и работа интерактивных площадок.

Кроме того, для горожан и гостей столицы подготовлен праздничный концерт «Улан-Удэ – город дружбы», в котором примут участие творческие коллективы и исполнители муниципальных учреждений культуры, ансамбль народной песни «Потешки», детская фольклорная группа «Кужата», солисты, представляющие национально-культурные автономии города.

Также в рамках фестиваля развернётся выставка-дегустация кыргызской и казачьей кухни. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 6+
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