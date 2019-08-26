В России хотят запретить кондиционеры на исторических зданиях

Исключением станут охранные устройства и сигнализации.



Уже установленные технические устройства «подлежат демонтажу только при проведении работ по сохранению такого объекта культурного наследия» в порядке, установленном законодательством России.



В случае принятия документа изменения вступят в силу в течение 180 дней после дня его официального опубликования.



«Указанный период необходим для приведения в соответствие с вводимыми требованиями проектной документации, по которой еще не начаты ремонтно-реставрационные работы, возможной корректировки актов историко-культурной экспертизы, проведения органами государственной охраны объектов культурного наследия фиксации состояния фасадов охраняемых памятников», — уточняется в пояснительной записке к законопроекту.





Соответствующая законодательная инициатива внесена на рассмотрение Госдумы. В ней также предлагается запретить устанавливать на фасадах таких зданий антенны и другие технические устройства, сообщает пресс-служба Госдумы.Законопроектом предполагается, что «при содержании и использовании объекта культурного наследия, включённого в реестр, не допускается установка внешних блоков кондиционеров, антенн, в том числе спутниковой связи, и других технических устройств и (или) их частей на фасаде такого объекта культурного наследия в случае, если фасад объекта культурного наследия относится к его предмету охраны».