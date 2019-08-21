Вечер состоится 28 августа
В столице Бурятии состоится вечер, посвящённый 90-летию со дня рождения кинорежиссёра, актёра, писателя Василия Макаровича Шукшина.
Мероприятие «Я пришёл дать вам волю» пройдёт 28 августа в 15.00 в Центральной городской библиотеке имени Калашникова.
В Улан-Удэ пройдёт вечер памяти Василия Шукшина
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