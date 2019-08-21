Забайкальский Краснокаменск отмечает своё 50-летие

Основные праздничные торжества состоятся 24 августа
24 августа забайкальский город Краснокаменск празднует свой 50-летний юбилей и День шахтёра. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Краснокаменск возник как посёлок геологов в 1968 году, после того, как в 1963 году в Приаргунской степи геологической экспедицией было найдено месторождение урана. Уже в 1969 году он получил звание города, а вскоре и звание урановой столицы страны.
В преддверии празднования полувекового юбилея в Краснокаменске уже состоялся ряд мероприятий. Прошли встречи руководства города, района и градообразующего предприятия с ветеранами и членами общественных организаций. Для младшего поколения был проведён фестиваль молодёжных субкультур «Молодёжь улиц». В рамках Забайкальского супермарафона «Вокруг света за 80 дней» был организован велозаезд. Также среди прошедших спортивных событий – кубок главы города по футболу и спартакиада работников горно-химического объединения.
Основные торжества пройдут 24 августа. Уже известна программа праздничных мероприятий.
10:00 Проспект Строителей – шествие трудовых коллективов.
11:00-13:00 Сквер Шахтёров – праздничная концертная программа «Город шахтёрской славы» (творческие коллективы ДК «Даурия»).
13:00-15:00 Сквер Шахтёров – выступление ансамбля песни и танца «Забайкальские Казаки» (г. Чита).
10:00-15:00 Улица Ищуковой – «Бульвар хорошего настроения» (работа интерактивных площадок).
13:00 Трасса мотокросса – мотокросс.
18:00 ДБ «Новинка» – театрализованная концертная программа «Юбилей своими руками» (творческие коллективы РДК «Строитель»).
18:30 Сквер Шахтёров – выступление группы «Трикошки» (г. Иркутск).
19:00 Сквер Шахтёров – праздничная дискотека Радио «Сибирь» (г. Чита).
23:00 Сквер Шахтёров – праздничный фейерверк.
Также с 24 по 25 августа в спорткомплекс «Аргунь» пройдёт открытый турнир по волейболу. А 25 августа состоятся конные состязания, костюмированная выездка и соревнования по конкуру.
Возрастное ограничение 6+
Забайкальский Краснокаменск отмечает своё 50-летие
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