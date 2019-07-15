Бронзу взял Александр Кондрашин
Александр Кондрашин из Бурятии завоевал бронзовую медаль Кубка мира среди юниоров в стрельбе из произвольного пистолета
Воспитанник тренера Александра Степанова в составе сборной России принимает участие в Кубке мира среди юниоров по пулевой стрельбе, который проходит в Германии, город Зуль, с 12 по 16 июля.
Как сообщал «Байкал-Daily», Александр Кондрашин в 2018 году выиграл первенство России, первенство Европы, а на первенстве мира взял бронзовую медаль.
В мае 2019-го Александр помог добыть путёвку в финал чемпионата Европы Юношеской Лиги.
Спортсмен из Бурятии стал призёром Кубка мира по пулевой стрельбе
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