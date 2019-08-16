Глава Бурятии презентовал самолёт «Байкал» министру промышленности

Общество, Фото: Пресс-служба правительства Бурятии

Алексей Цыденов встретился с Денисом Мантуровым



Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провёл рабочую встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, сообщает пресс-служба регионального правительства.



Особое внимание было уделено вопросу реализации проекта создания лёгкого многоцелевого самолёта для местных воздушных линий «Байкал» и постановке производства данного самолёта на базе АО «Улан-Удэнский авиационный завод», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



- Нам было поручено обеспечить выполнение аванпроекта по созданию лёгкого многоцелевого самолёта для местных воздушных линий. В результате исполнения контракта был подготовлен проект технического задания на разработку лёгкого многоцелевого самолёта. Производство серийных образцов будет развёрнуто на базе АО «Улан-Удэнский авиационный завод» с 2022 года, - отметил Денис Мантуров.



Глава Бурятии рассказал, что «Байкал» обладает уникальным набором технических характеристик, необходимых региональному самолёту. «Байкал» отвечает современным и перспективным требованиям рынка по грузоподъёмности (до 3 тысяч кг), пассажировместимости (до 14 человек), дальности полёта (до 5 100 км), высокой топливной эффективности, возможности эксплуатации на необорудованных аэродромах и посадочных площадках ограниченных размеров. В конечном итоге это обеспечивает очень высокую технико-экономическую эффективность и привлекательность эксплуатации.



- У самолёта очень хороший потенциал. В его использовании заинтересованы субъекты Дальневосточного федерального округа. Есть интерес международных покупателей. Он будет интересен для всех небогатых стран. Кроме того, мы провели опрос губернаторов России, и все регионы Сибири, Арктики, Дальнего Востока говорят: дайте нам этот самолёт. А с Якутией у нас уже подписан контракт на поставку с 2021 года, то есть, востребованность высокая – рассказал Алексей Цыденов.

