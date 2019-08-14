В Иркутской области сожгли более 6 кг ореха макадамия









Для справки:



Макадамия – дерево, высотой до 15 метров, произрастает в Австралии, плодоносить начинает только на 8 году своей жизни. Плоды – орех макадамия называют ещё «австралийский орех», «квинслендский орех», считается самым дорогим в мире из-за сложности культивирования, способа добычи и полезных свойств.



Орехи в очень прочной скорлупе с тонким запахом шоколада содержат эфирное масло, богатое витаминами В и РР, много жиров и обладают высокой калорийностью. Среди минералов в орехе лидируют калий и кальций. Несмотря на высокий уровень жиров, макадамия способствует похудению, так как выводит холестерин из организма человека. Орех способен стать хорошей профилактикой заболеваний сердца и сосудов. Орехи макадамия токсичны для собак.



Обнаружен европейцами в 20-х годах ХХ века, с 80-х годов широкое возделывание этой культуры происходит в Австралии, Новой Зеландии, в Африке (ЮАР, Кения, Зимбабве, Малави) и Китае. А также в США (Гавайские острова и Калифорния), ряде стран Южной Америки (Коста-Рика, Мексика, Бразилия, Парагвай, Ямайка).

Макадамия – дерево, высотой до 15 метров, произрастает в Австралии, плодоносить начинает только на 8 году своей жизни. Плоды – орех макадамия называют ещё «австралийский орех», «квинслендский орех», считается самым дорогим в мире из-за сложности культивирования, способа добычи и полезных свойств.Орехи в очень прочной скорлупе с тонким запахом шоколада содержат эфирное масло, богатое витаминами В и РР, много жиров и обладают высокой калорийностью. Среди минералов в орехе лидируют калий и кальций. Несмотря на высокий уровень жиров, макадамия способствует похудению, так как выводит холестерин из организма человека. Орех способен стать хорошей профилактикой заболеваний сердца и сосудов. Орехи макадамия токсичны для собак.Обнаружен европейцами в 20-х годах ХХ века, с 80-х годов широкое возделывание этой культуры происходит в Австралии, Новой Зеландии, в Африке (ЮАР, Кения, Зимбабве, Малави) и Китае. А также в США (Гавайские острова и Калифорния), ряде стран Южной Америки (Коста-Рика, Мексика, Бразилия, Парагвай, Ямайка).

- Собственник подкарантинной продукции пояснил, что страна указана им самостоятельно, что называется «наугад», документов на орех у него нет, откуда они доставлены, он не знает, - уточняют в ведомстве.В связи с этим, весь товар – более 6 кг ореха макадамия был изъят, опечатан в сейфпакеты, после чего сожжён в котельной, о чем составлен соответствующий акт. Собственник отказался присутствовать при уничтожении.