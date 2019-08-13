Бурятская певица Елена Борохитова выпустила клип о родном селе







Музыку к песне написал Бадамгарав Наранбаатар, слова - Вячеслав Тугдэмэй. Режиссёром клипа выступила Ольга Гатапова, оператор - Никита Буланов.













Бурятская певица Елена Борохитова выпустила новый клип, посвящённый её малой родине – селу Укурик. Работу артистка выложила в Сеть 10 августа.Клип получился довольно красочным и интересным. Видео снималось в селе Укурик Забайкальского края. Здесь показаны природные красоты, дацан, священнослужители храма, а также местный летний праздник, сельчане. Кроме того, запечатлена на видео одна из уникальных кукол семьи Даши Намдакова.- Хочу поблагодарить своих земляков, выходцев села Укурик, за помощь в создании клипа. Это наша малая Родина, это наше место силы, и, каждый раз возвращаясь туда, мы подпитываемся жизненной энергией, силой, на душе становится просто хорошо и тепло, - написала Елена Борохитова на своей странице в соцсети.