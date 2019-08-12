Уроженца Бурятии подозревают в «сливе» данных московских оппозиционеров

Расследование провело одно из крупных федеральных СМИ



9 августа телеграм-канал «Товарищ майор» (насчитывает более 30 тысяч подписчиков) выложил базу с личными данными нескольких тысяч человек. Многие из этого списка бывали на оппозиционных митингах в Москве. В сообщении же, к которому была прикреплена большая база данных, говорилось о том, что ранее эту информацию в свой чат якобы выложила команда Алексея Навального.



- Слушай, ну эти идиоты в чате Команды Навального совсем обезумели — они случайно выложили прямо в свой чат ВСЮ базу своих сторонников для призывов людей на митинг. Там вообще все: паспорта, телефоны, адреса их. Вообще все! Нам даже делать нечего теперь, ну они сами себя спалили. Господи, ну какие же идиоты! – отмечалось в телеграм-канале «Товарищ майор»



Но сотрудники штаба Навального это отрицают.



Данные были позже удалены.



Произошло всё это за день до митинга на проспекте Сахарова. 10 августа в столице страны прошёл согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.



Корреспонденты издания «Медуза» разыскали человека, который, возможно, является администратором «Товарища майора». И, возможно, допустил слив данных. Подозревают они в этом уроженца Бурятии, проживающего в Москве.



- На телефон Виталия Тайсаева зарегистрирован аккаунт в телеграме, с помощью которого можно связываться с администрацией канала «Товарищ майор». Тайсаев отрицает, что ведёт канал, и говорит о своей непричастности к публикации базы данных, - сообщается в материале издания.



Сам Виталий Тайсаев сегодня опубликовал на своей странице большой пост о том, что он действительно продвигал этот канал 2 года назад, однако к сливу базы не имеет отношения.



- Дорогие друзья и подписчики, с 2013 года я занимаюсь интернет-маркетингом, работал на разные проекты, в том числе и государственные. Я продвигал политические проекты, это было интересно и приносило прибыль. Телеграм оказался как раз той площадкой, в которую в первую очередь пришли политические проекты, которые было интересно развивать и продвигать в связи с малой конкуренцией бизнеса и начинающей жизнь площадкой. Это не оправдание, для меня, что телеграм канал «Товарищ Майор», который я продвигал два года назад, слил базу московских оппозиционеров. От себя я хочу извиниться перед москвичами, что был замешан в проекте, который подставил нас всех, - пишет он.



Также здесь он сообщил, что накануне дал интервью российским изданиям и рассказал о своей деятельности.



«Вся информация, возможно немного отредактированная и поданная в связи с срочной ситуацией, немного вводит читателя в курс дела. Мне можно было бы хранить молчание, но правда одна, меня подставили или я подставил себя сам в оказании политических услуг. Извиняюсь…», подытожил он в соцсети.



