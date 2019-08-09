В Улан-Удэ на площади Советов помыли памятник Ленину

Горожане в Сети шутят, что в Улан-Удэ накануне «прошёл банный день». От шампанского отмыли Театральную площадь при помощи пылесосов и моющих средств. Не забыли почистить и всем известный памятник Ленину на площади Советов. В паблике ves_ulan_ude_ появились фото и видео, на которых человек в спецодежде стоит на специальном возвышении и моет постамент губкой для мытья посуды.
Пользователи Сети возмутились тем, что работнику не предоставили специальную технику или хотя бы щётки и швабры:
«Такой губкой до следующих выборов мыть будут»
«Керхер (бренд уборочной техники – прим.ред) нельзя было хотя бы одолжить? Человеческий труд конечно дешевле, самую маленькую швабру, самую маленькую губку дали»
«2019 год, космические корабли, как говорится, а он губкой для посуды – плитку на памятнике. И бережно-то как»
«Губку поменьше, терпеть почаще»
Также многие жители начали гадать, с чем связана генеральная уборка. Многие предположили, что в Бурятию приедет представители федеральных органов власти. Некоторые написали, что помывку, возможно, устроили перед грядущими выборами.
В мае этого года знаменитый памятник мыли из пожарного гидранта активисты комсомола Бурятии и Советского районного комитета КПРФ.