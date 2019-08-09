В Улан-Удэ на площади Советов помыли памятник Ленину



Пользователи Сети возмутились тем, что работнику не предоставили специальную технику или хотя бы щётки и швабры:



«Такой губкой до следующих выборов мыть будут»

«Керхер (бренд уборочной техники – прим.ред) нельзя было хотя бы одолжить? Человеческий труд конечно дешевле, самую маленькую швабру, самую маленькую губку дали»

«2019 год, космические корабли, как говорится, а он губкой для посуды – плитку на памятнике. И бережно-то как»

«Губку поменьше, терпеть почаще»



Также многие жители начали гадать, с чем связана генеральная уборка. Многие предположили, что в Бурятию приедет представители федеральных органов власти. Некоторые написали, что помывку, возможно, устроили перед грядущими выборами.