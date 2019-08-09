 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Августа

08 Августа

Популярное

В Улан-Удэ на площади Советов помыли памятник Ленину

В Улан-Удэ на площади Советов помыли памятник Ленину
Общество, 
Знаменитый памятник мыли губкой для мытья посудой

Горожане в Сети шутят, что в Улан-Удэ накануне «прошёл банный день». От шампанского отмыли Театральную площадь при помощи пылесосов и моющих средств. Не забыли почистить и всем известный памятник Ленину на площади Советов. В паблике ves_ulan_ude_ появились фото и видео, на которых человек в спецодежде стоит на специальном возвышении и моет постамент губкой для мытья посуды. 



Пользователи Сети возмутились тем, что работнику не предоставили специальную технику или хотя бы щётки и швабры: 

«Такой губкой до следующих выборов мыть будут»
«Керхер (бренд уборочной техники – прим.ред) нельзя было хотя бы одолжить? Человеческий труд конечно дешевле, самую маленькую швабру, самую маленькую губку дали»
«2019 год, космические корабли, как говорится, а он губкой для посуды – плитку на памятнике. И бережно-то как»
«Губку поменьше, терпеть почаще» 

Также многие жители начали гадать, с чем связана генеральная уборка. Многие предположили, что в Бурятию приедет представители федеральных органов власти. Некоторые написали, что помывку, возможно, устроили перед грядущими выборами.

В мае этого года знаменитый памятник мыли из пожарного гидранта активисты комсомола Бурятии и Советского районного комитета КПРФ.

памятник площадь Советов
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии оштрафовали микрокредитную компанию на 20 тысяч
В Бурятии оштрафовали микрокредитную компанию на 20 тысяч
Общество, 09.08.2019
Они звонили на телефон улан-удэнца по договору потребительского займа другого человека
В Бурятии осуждённая за убийство хотела смягчения наказания
В Бурятии осуждённая за убийство хотела смягчения наказания
Общество, 09.08.2019
При этом в исправительном учреждении женщина характеризуется отрицательно
Кижингинском районе родился сотый малыш с начала года
Кижингинском районе родился сотый малыш с начала года
Общество, 09.08.2019
«Юбилейным» ребёнком стала девочка 
Трое жителей Иркутской области повелись на уловки лжебанкиров
Трое жителей Иркутской области повелись на уловки лжебанкиров
Общество, 09.08.2019
Жертвы называли секретную информацию, опасаясь кражи денег
Администратор поликлиники в Улан-Удэ забирала деньги коллег
Администратор поликлиники в Улан-Удэ забирала деньги коллег
Общество, 09.08.2019
Она уверяла, что это были излишние начисления 
В Улан-Удэ до +26
В Улан-Удэ до +26
Общество, 09.08.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 августа по республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни
В Бурятии появится центр опережающей профподготовки
В Бурятии появится центр опережающей профподготовки
Общество, 08.08.2019
Он будет создан в ближайшие два года
В Бурятии прошли соревнования по пожарно-строевой подготовке: фоторепортаж
В Бурятии прошли соревнования по пожарно-строевой подготовке: фоторепортаж
Общество, 08.08.2019
Первыми на состязаниях стали представители пожарно-спасательной части №2
Иркутск примет фестиваль уличного кино
Иркутск примет фестиваль уличного кино
Общество, 08.08.2019
За два дня зрители могут посмотреть и оценить 10 короткометражек молодых режиссёров
В Интернете началось голосование за лучшего вожатого Бурятии
В Интернете началось голосование за лучшего вожатого Бурятии
Общество, 08.08.2019
Победитель получит приз зрительских симпатий
В Бурятии пройдёт молодёжная казачья спартакиада
В Бурятии пройдёт молодёжная казачья спартакиада
Общество, 08.08.2019
Её проведут в сентябре в Кяхтинском районе
В Улан-Удэ состоится турнир по настольному теннису
В Улан-Удэ состоится турнир по настольному теннису
Общество, 08.08.2019
В «Кубке горсовета» примут участие более 300 теннисистов из России, Китая и Монголии

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^