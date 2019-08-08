В Улан-Удэ сотрудница оператора сотовой связи распространяла данные абонентов



- За незаконные действия девушка получила вознаграждение в сумме 6 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Суд приговорил её к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.



Приговор в законную силу не вступил.

В Улан-Удэ бывшего специалиста оператора сотовой связи суд признал виновной за неправомерный доступ к компьютерной информации, и за незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, лицом, которому она стала известна по службе, совершенное из корыстной заинтересованности.Судом установлено, что 25-летняя улан-удэнка, работая специалистом офиса продаж оператора сотовой связи, в августе – сентябре 2018 года, копировала персональные данные абонентов и отправляла неустановленному лицу через Интернет. К счастью, никто из клиентов не пострадал,поскольку банковские карты были вовремя заблокированы.