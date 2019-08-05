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В Улан-Удэ искали юных «мастеров на все руки» в искусстве

В Улан-Удэ искали юных «мастеров на все руки» в искусстве
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В столице Бурятии прошёл международный конкурс универсальных талантов

3 августа в улан-удэнском дворце детского творчества состоялся международный фестиваль шоу талантов «Я всё могу!». Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию города.

Впервые шоу талантов «Я всё могу!» собрало детско-молодёжные творческие коллективы из России, Монголии и Китая на одной сцене. Зрители получили возможность посмотреть творческие способности участников фестивальной программы. В одном выступлении ребята должны были показать свои способности в хореографии, вокале, цирковом и инструментальном искусствах, художественном слове.

По решению жюри победителями фестиваля в номинации «Группы и ансамбли» признаны ансамбль восточного танца «Лотос» Республиканского центра народного творчества Республики Бурятия, а также дуэт из Китая. В сольном выступлении победу одержали талантливая Ульзыджан из Внутренней Монголии и Мария Дубчинова, воспитанница детского оздоровительно-образовательного центра «Родник». Все участники получили дипломы международного образца.
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