В Улан-Удэ искали юных «мастеров на все руки» в искусстве

В столице Бурятии прошёл международный конкурс универсальных талантов







3 августа в улан-удэнском дворце детского творчества состоялся международный фестиваль шоу талантов «Я всё могу!». Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию города.Впервые шоу талантов «Я всё могу!» собрало детско-молодёжные творческие коллективы из России, Монголии и Китая на одной сцене. Зрители получили возможность посмотреть творческие способности участников фестивальной программы. В одном выступлении ребята должны были показать свои способности в хореографии, вокале, цирковом и инструментальном искусствах, художественном слове.По решению жюри победителями фестиваля в номинации «Группы и ансамбли» признаны ансамбль восточного танца «Лотос» Республиканского центра народного творчества Республики Бурятия, а также дуэт из Китая. В сольном выступлении победу одержали талантливая Ульзыджан из Внутренней Монголии и Мария Дубчинова, воспитанница детского оздоровительно-образовательного центра «Родник». Все участники получили дипломы международного образца.