В Бурятии полицейские провели урок безопасности на «Щучке»

В Селенгинском районе сотрудники ГИБДД и ПДН встретились с детьми, отдыхающими в детском оздоровительном лагере «Уголёк» на озере Щучьем



Во время встречи школьникам напомнили о соблюдении правил безопасности на дороге и водоёмах.



Инспектор ПДН рассказала ребятам о соблюдении мер личной безопасности во время купания и внимательном отношении к своим вещам. Сотрудники ГИБДД повторили со школьниками правила перехода проезжей части и правила катания на велосипеде. Ребятам рекомендовали носить светоотражающие элементы и защитную экипировку во время езды на велотранспорте.



Сами дети активно участвовали в беседе, отвечали на вопросы полицейских. Дети делились своими рассказами о том, как они соблюдают меры безопасности в период летних каникул, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





