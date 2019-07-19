В 110 квартале Улан-Удэ закрасили рекламу наркотиков

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Вместо телефонов дилеров появляются картинки



Добровольные народные дружины совместно с волонтёрами Молодежного центра республики и членами общественного совета при МВД Бурятии продолжают закрашивать объявления о продаже наркотиков в Улан-Удэ.



Так, вчера ликвидированы надписи в 110 квартале города.



Полиция напоминает, что за действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков, предусмотрена уголовная ответственности, вплоть до пожизненного лишения свободы.



О фактах употребления или распространения наркотиков, местах продажи наркотических средств, наркопритонах просим сообщать в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8 (3012) 292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).



