Вместо телефонов дилеров появляются картинки
Добровольные народные дружины совместно с волонтёрами Молодежного центра республики и членами общественного совета при МВД Бурятии продолжают закрашивать объявления о продаже наркотиков в Улан-Удэ.
Так, вчера ликвидированы надписи в 110 квартале города.
Полиция напоминает, что за действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков, предусмотрена уголовная ответственности, вплоть до пожизненного лишения свободы.
О фактах употребления или распространения наркотиков, местах продажи наркотических средств, наркопритонах просим сообщать в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8 (3012) 292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).
В 110 квартале Улан-Удэ закрасили рекламу наркотиков
Общество, Фото:
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