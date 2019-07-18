Всего в эксперименте примут участие 12 городов-промышленных центров
Эксперимент по квотированию вредных выбросов будет проводиться с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года в 12 городах-промышленных центрах. Его цель – снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, сообщает ТАСС.
Документ был подготовлен во исполнение поручения президента РФ на 20% снизить уровень выбросов вредных веществ в наиболее развитых индустриальных центрах страны, пояснил глава профильного думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Необходимо, в частности, принять меры, чтобы «людям было чем дышать в таких городах, как Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита», сказал он.
«Согласно закону, Росприроднадзор «организует проведение сводных расчетов на территории эксперимента и будет запрашивать необходимые сведения по выбросам у субъектов хозяйственной деятельности». По итогам расчетов Росприроднадзор будет утверждать заключение. Оно должно включать в том числе перечень загрязняющих веществ, по которым выявлено превышение нормативов качества атмосферного воздуха, и список источников выбросов, повлиявших на это, - говорится в сообщении ТАСС.
После этого ведомство с учетом предложений органа власти региона определит для квотируемых объектов допустимые вклады концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, уточняет ТАСС.
Братск и Чита попали в эксперимент по квотированию вредных выбросов
Общество, Фото:
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