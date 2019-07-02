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8 июля Бурятия примет финиш российского этапа ралли «Шёлковый путь»

8 июля Бурятия примет финиш российского этапа ралли «Шёлковый путь»
Общество,  Фото:pixabay.com
Финишная площадка расположится в селе Харгана Селенгинского района

8 июля в селе Харгана состоится финиш российского этапа международного ралли «Шёлковый путь – 2019» - одного из крупнейших соревнований в мире ралли-рейдов и главных событий в мире автоспорта. Лучшие пилоты из 38 стран мира и более 300 единиц техники соберутся в погоне за «Белым тигром» – кубком ралли.

Среди участников ралли - неоднократный призёр «Шёлкового пути» Владимир Васильев, победитель прошлогоднего ралли-рейда Язид Аль-Раджи, четырёхкратный победитель «Дакара» Нассер Аль-Аттия, неоднократный участник «Дакара» и призёр «Шёлкового пути» 2016 года в категории грузовиков Мартин ван ден Бринк. И конечно легендарная команда «КАМАЗ-мастер», неоднократные победители ралли «Шёлковый путь» и «Дакара». Маршрут ралли будет проходить по грунтовой автодороге в направлении Таёжный - Тарбагатай - Бараты - Гусиноозёрск - Ягодное - Ардасан - Харгана. Финишировать участники начнут около 12:00 часов дня.

Культурная программа мероприятия будет представлена уникальным этнофестивалем «Великие мелодии — великой степи!» и конкурсом «Лучшая юрта» среди поселений Селенгинского района, где каждый желающий сможет ознакомиться с бурятским бытом, историей села, приобрести сувениры и экопродукцию.

- В рамках спортивной программы на месте финиша пройдёт Республиканский Фестиваль этноспорта – соревнования по бурятской борьбе Бухэ Барилдаан, стрельбе из национального лука, бурятские народные игры «Шагай наадан», «Тэбэк». Главным событием фестиваля этноспорта станет турнир по разбиванию хребтовой кости «Сээр хухалха», - сообщили в минтуризма Бурятии.
ралли спорт
 
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