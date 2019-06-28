В 148 микрорайон Улан-Удэ маршрутка будет заезжать «по требованию»

Изменения начнутся в понедельник



По просьбе жителей микрорайонов Импульс и Строитель в Октябрьском районе Улан-Удэ с понедельника, 1 июля, автобус маршрута № 97 «Квартал» будет заезжать в 148 микрорайон «по требованию». В настоящее время заезд возможен только при движении из центра города, в обратную сторону – нет.



- В 148 микрорайоне находятся детский сад и амбулатория. Решение принято для обеспечения доступности данных социальных объектов для жителей микрорайонов Импульс, Строитель, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Чтобы избежать недоразумений, пассажирам рекомендуется сообщать водителю заранее о заезде в 148 микрорайон, когда автобус едет в строну центра города.



- При наличии замечаний к действиям водителя рекомендуем обращаться по телефону «горячей линии» 45-45-53 с указанием государственного регистрационного знака автобуса, - разъясняют в мэрии.

