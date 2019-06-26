Он пройдёт по маршруту Чита – Шилка – Нерчинск – Сретенск – Шелопугино – Газимурский Завод – Чита
С 1 по 7 июля в Забайкальском крае состоится восьмой ежегодный автопробег инвалидов «Преодоление». Он пройдёт по маршруту Чита – Шилка – Нерчинск – Сретенск – Шелопугино – Газимурский Завод – Чита. Общая протяженность маршрута 1300 километров. Старт автопробега будет дан 1 июля в 9:20 на площади им. Ленина.
Каждый год участники акции едут по новому маршруту, чтобы охватить все районы Забайкальского края. Цель акции – провести мониторинг ситуации по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, трудоустройству, предоставлению образовательных услуг, оснащённости техническими средствами реабилитации, лекарственными обеспечением.
В муниципальных образованиях по маршруту следования будут проводиться круглые столы, встречи и семинары на тему «Доступная среда – доступная услуга». На встречах будут присутствовать работники органов местного самоуправления, социальной защиты, Службы занятости населения, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, сфер образования, культуры, здравоохранения, спорта, избирательных комиссий и общественных организаций. Кроме того, мероприятие направлено на развитие инвалидного движения, активной жизненной позиции людей с ограниченными возможностями здоровья, приобщение к туризму, как активной форме оздоровления и социальной реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Забайкальские инвалиды проведут автопробег
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