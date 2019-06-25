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В Улан-Удэ с размахом отпразднуют День молодёжи

В Улан-Удэ с размахом отпразднуют День молодёжи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В том числе на празднике КВНщики разыграют Кубок работающей молодёжи

27 июня на нескольких площадках столицы Бурятии с размахом отпразднуют День российской молодёжи. Каждый сможет найти себе занятие по душе, заверяют организаторы.

6 площадок от фестиваля уличной культуры до танцев под открытым небом будут ждать молодёжь Бурятии с 9 утра и до позднего вечера.

Главной площадкой праздника станет площадь Советов. Здесь развернётся целый фестиваль уличной культуры, на котором пройдут соревнования экстремалов Бурятии, показательные выступления по самообороне от сотрудников МВД. Райтеры города дадут новую жизнь старой «Жигули», добавив на неё яркие граффити.

Также на празднике КВНщики разыграют Кубок работающей молодёжи. За главный приз будут бороться бурятские юмористы из Пенсионного Фонда России, работники Улан-Удэнского Авиазавода и энергетики из МРСК Сибири. За Кубок сразятся и студенты из ВСГУТУ «Такие разные буряты», «KenyaWestern» из БГУ и новая сборная Бурятии «Берег Байкала».

- Предварительно площадь Советов будет атакована победителями всероссийской студенческой весны в Перми. Ребятам не терпится показать родному зрителю номера, которыми они порвали зал на главной студсцене страны. Все они придут взять своё! Они придут отметить День российской молодёжи! – поделился лидер КВН-движения в Бурятии Чингис Болотов.

«Байкал-Daily» представляет план праздничных мероприятий, посвящённых Дню молодёжи:

9:00 - в здании ДОСААФ состоится военно-патриотическая игра «Зарница», в которой примут участие студенты ВУЗов и ССУЗов Республики Бурятия.

13:00 - во Дворце бракосочетания поздравят новые семьи.

13:00 - на площади Советов стартует фестиваль уличной культуры
(соревнования экстремалов, показательные выступления по самообороне от сотрудников МВД и др.)

17:00 - свои двери распахнёт Iskra market, на котором можно будет купить всё – от одежды до еды со скидками.

19:00 - гостей вечера ожидают лучшие выступления от талантливой молодёжи и отборный юмор от КВНщиков Бурятии.

Завершится День молодёжи дискотекой под открытым небом.

день молодежи
 
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