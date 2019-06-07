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Шесть спортсменов из Бурятии поедут на Европейские игры

Шесть спортсменов из Бурятии поедут на Европейские игры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Это борцы, лучники и боксёры

Исполком Олимпийского комитета России утвердил состав национальной команды на II Европейские игры. От России заявлено 225 спортсменов, в число которых вошло шесть спортсменов из Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно, что в состав сборной России по боксу вошли Батор Сагалуев и Дарима Сандакова. Батор, к слову, чемпион первых Европейских игр четырёхлетней давности.

Также за медали будут бороться лучники Инна Степанова и Анна Балсукова.

Путёвки на Европейские игры получили и бурятские борицы Стальвира Оршуш и Мария Кузнецова.

- Хотим завоевать 70 медалей, из них 30 - золотых. И побороться за первое место в общем зачёте, - заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

Справка:

Европейские игры, или Европиада (англ. European Games) — региональные международные комплексные спортивные соревнования среди атлетов Европы. Они проводятся раз в четыре года под управлением Европейских олимпийских комитетов. Первые Европейские игры прошли в июне 2015 года в столице Азербайджана городе Баку.

Изначально было решено проводить только летние игры, но есть предложение, чтобы также проводились и зимние Европейские игры.

Согласно членству в ЕОК, в Европейских играх участвуют все расположенные в Европе общепризнанные страны (кроме Ватикана), а также имеющие меньшие европейские части Россия, Турция, имеющие незначительные европейские части Армения, Азербайджан и Грузия, расположенные полностью в Азии Кипр, Израиль.
спорт Европейские игры
 
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