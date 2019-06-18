«Каждый главврач на виду»: В Бурятии создадут рейтинг-лист медучреждений

В правительстве Бурятии состоялась третья встреча с родителями детей, чьи дети умерли или им стало хуже после лечения
Вчера в Улан-Удэ вновь состоялось собрание чиновников и жителей региона, чьи дети умерли в больницах, и чьим детям стало хуже после оказанной медпомощи. Руководил на заседании первый заместитель председателя правительства республики Игорь Зураев. Это была третья по счёту встреча.
- Сегодня нам сообщат, скажут, что они предпринимают; будем сегодня задавать вопросы, интересоваться, что делается, что происходит. Проверка проводится, но проверка же не будет заниматься регуляцией работы самого министерства. Она проверяет, сделал ли вывод министр относительно прошлой встречи, относительно всех этих проблем, которые мы озвучивали уже ранее. Хотелось бы вот это услышать, - перед собранием сказал журналистам улан-удэнец Антон Котенко.
На заседании сообщили, что с 6 июня работает правительственная комиссия. Она проверяет работу минздрава Бурятии по всем фактам, которые описаны в заявлениях обратившихся.
- Обращений на рассмотрение достаточно много. Комиссию возглавляет Вячеслав Цыбикжапов (зампред правительства по социальному развитию), заместитель председателя комиссии – Лариса Гончикова, она председатель комитета государственной службы администрации главы и правительства. Комиссия отрабатывает все заявления по всем фактам и разбирается, - отметил Игорь Зураев.
В эту комиссию вошли представители территориального фонда обязательного медицинского страхования, Общественной палаты Бурятии, уполномоченный по правам ребёнка в республике, сотрудники администрации главы и правительства Бурятии и т.д. Всего же на рассмотрении сейчас 33 заявления, последнее поступило 17 июня.
- Проверка деятельности Детской клинической больницы Улан-Удэ сегодня проводится прокуратурой Советского района города совместно с территориальным отделением Росздравнадзора по Бурятии. На сегодня, по информации следственных органов, по обращениям родителей детей, находившихся на лечении в ДКБ, возбуждено 3 уголовных дела по статьям 109 и 124 УК РФ, - рассказал Вячеслав Цыбикжапов, зампред правительства Бурятии по социальному развитию.
Министр здравоохранения региона Дамбинима Самбуев добавил, что постановление правительства о присоединении Детской клинической больницы на Модогоева к Детской республиканской клинической больнице издано 14 июня. Работы уже стартовали.
Ведомственная экспертиза по 21 обращению из 31 (произошедшие случаи с детьми) была завершена, результаты отправили родителям по почте. Присутствовавшие попросили отправить их дополнительно, уже по электронной почте
Встреча получилась эмоциональной, у каждого родителя накопились претензии, вопросы к каким-то ведомствам. Члены правительственной комиссии попросили сотовые телефоны, данные у всех, чтобы отработать с каждым заявителем индивидуально в ходе проверки.
Вячеслав Цыбикжапов на собрании заявил, что будет проходить кропотливая работа по разбору этой ситуации. «Мы должны минимизировать такие случаи, и чтобы трагедии, через которые мы прошли, не повторялись», - отметил он.
- Естественно, эта работа будет делаться. Сегодня с моей стороны идут некоторые инициативы, чтобы мы посмотрели, что у нас там происходит. И комиссия, которая сегодня создана, будет постоянно действующей. Потому что уже 33 заявления у нас сейчас, и они постоянно поступают. Эта работа будет продолжаться, пока эти заявления, обращения будут в нашу сторону. С минздравом будем принимать определённые меры переформатирования работы. Самое главное – мы должны оперативно реагировать на ту или иную ситуацию, вот, это самое главное. И чтобы все понимали свою ответственность, - сказал зампред правительства Бурятии по социальному развитию.
Он сообщил, что будет создаваться своеобразный рейтинг-лист учреждений здравоохранения.
- Сегодня мы делаем целый рейтинг-лист. Полностью мы смотрим каждую больницу, смотрим, сколько там смертельных случаев, как заболеваемость протекает, как у них с кадрами - сколько пришло, сколько уволилось специалистов. От хорошего главного врача никто не уходит, наоборот – там, где комфортно работать, где о врачах и медсестрах заботятся, текучка небольшая, даже при сложной ситуации, или при всех нагрузках в виду отсутствия врачей. Поэтому в такой системе, по моему предложению, Алексей Самбуевич (Цыденов, глава Бурятии) его поддержал, будут не только количественные характеристики, но и качественные, - пояснил Вячеслав Цыбикжапов.
В этой системе каждый главный врач будет на виду, подчеркнул он. Будут смотреть стаж работы, отзывы, количество жалоб пациентов и т.д.
- Если там жалобы зашкаливают, значит там, что? Работа неправильно поставлена. Если идут какие-то плачевные результаты, смертность, младенческая смертность и т.д., то это будет зависеть на продолжение его работы. Мы должны оказывать качественную медицинскую помощь. Мы как управляющие этими процессами или контролирующие, курирующие эти вопросы однозначно это будем требовать, - заключил зампред правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», прошлая встреча проходила 3 июня. Ранее родители создали группу в мессенджере «Пострадавшие ДКБ Модогоева». Там они общаются друг с другом, обсуждают дальнейший план действий.
Напомним, в этом году в детской клинической больнице, располагающейся на улице Модогоева, в этом году произошло два резонансных случая. Четырёхмесячный малыш семьи Котенко был госпитализирован с обычным острым бронхитом, и затем в ходе лечения впал в кому. Мальчика перевели в Детскую республиканскую клиническую больницу на проспекте Строителей, он до сих пор находится в коме.
После громких случаев глава Бурятии Алексей Цыденов принял ряд кардинальных решений. Среди них – два крупных увольнения и ликвидация детской клинической больницы как самостоятельного учреждения.
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