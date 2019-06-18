8 медалей получили на соревнованиях юные спортсмены
Читинские спортсмены стали призёрами международного турнира по киокусинкай, который с 15 по 16 июня прошёл в китайском городе Фуюань. Забайкальский край представляли спортсмены Дома детского творчества №2 города Читы.
Золотые награды завоевали Ангелина Попова, София Бузлукова и Виктор Васильев. Вторые места на пьедестале заняли Виктория Полякова, Кирилл Михайлов и Виктория Панкова. Третьими стали Дарья Бородина и Илья Бухмин. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Читинские каратисты стали призёрами турнира в Китае
Общество, Фото:
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