Читинские каратисты стали призёрами турнира в Китае

8 медалей получили на соревнованиях юные спортсмены



Читинские спортсмены стали призёрами международного турнира по киокусинкай, который с 15 по 16 июня прошёл в китайском городе Фуюань. Забайкальский край представляли спортсмены Дома детского творчества №2 города Читы.



Золотые награды завоевали Ангелина Попова, София Бузлукова и Виктор Васильев. Вторые места на пьедестале заняли Виктория Полякова, Кирилл Михайлов и Виктория Панкова. Третьими стали Дарья Бородина и Илья Бухмин. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



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