Молодёжь Бурятии выйдет на борьбу с запрещённой рекламой
Сегодня, 18 июня в 17:00 между домами Смолина 79 и 81 в Улан-Удэ состоится первое обучение волонтёров и дружинников по закрашиванию рекламы запрещенных веществ в рамках акции «Надписи». Акцию проводит Молодёжный центр Бурятии.
- На сегодняшний день Улан-Удэ насыщен рекламой наркотических средств, которую рисуют на домах, заборах и других местах. Мы, как представители молодёжи, решили бороться с такими паразитическими явлениями в нашем обществе, - рассказал старший специалист по работе с молодёжью Баир Батуев.
На месте такой рекламы жители города увидят яркие надписи и молодёжные хэштеги. К работе подключились самые креативные уличные художники, которые уже реализовали успешные стрит-арт проекты.
В Улан-Удэ рекламу наркотиков закрасят граффити
Общество, Фото:
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