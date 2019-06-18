В Улан-Удэ рекламу наркотиков закрасят граффити

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Молодёжь Бурятии выйдет на борьбу с запрещённой рекламой



Сегодня, 18 июня в 17:00 между домами Смолина 79 и 81 в Улан-Удэ состоится первое обучение волонтёров и дружинников по закрашиванию рекламы запрещенных веществ в рамках акции «Надписи». Акцию проводит Молодёжный центр Бурятии.



- На сегодняшний день Улан-Удэ насыщен рекламой наркотических средств, которую рисуют на домах, заборах и других местах. Мы, как представители молодёжи, решили бороться с такими паразитическими явлениями в нашем обществе, - рассказал старший специалист по работе с молодёжью Баир Батуев.



На месте такой рекламы жители города увидят яркие надписи и молодёжные хэштеги. К работе подключились самые креативные уличные художники, которые уже реализовали успешные стрит-арт проекты.

