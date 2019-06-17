«Голос кочевников» в Бурятии попал в топ-10 этнофестивалей лета в России

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В Бурятии школьники прошли профориентацию во вневедомственной охране Общество, С 3 июня по 11 июня в Багдаринской эвенкийской средней школе в Баунтовском районе проводилась тематическая «Неделя профориентации» для старшеклассников