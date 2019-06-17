Лидирует фестиваль «МИР Сибири» в посёлке Шушенское Красноярского края
«Голос кочевников» в Бурятии попал в топ-10 этнографических фестивалей лета в России. Таковы данные рейтинга аналитического агентства ТурСтат, предоставившего рейтинг праздников в регионах страны на открытом воздухе, популярных у туристов для летних путешествий.
По данным агентства, в первую десятку самых интересных этнофестивалей и фольклорных праздников России летом входят фестиваль «МИР Сибири» в посёлке Шушенское Красноярского края, Бажовский фестиваль в Демарино Челябинской области, «Зарайская слобода» в Зарайске Московской области, «Бушуевский фестиваль» в Златоусте Челябинской области, «Прокопьевская ярмарка» в Великом Устюге Вологодской области, праздник «День семьи, любви и верности» в Муроме Владимирской области, «Голос кочевников» в Бурятии, «Родники Алтая» в Усть-Коксе Республики Алтай, «Слава Добрыни» в Шилово Рязанской области и «Новгородское Купалье» в Великом Новгороде.
Рейтинг представлен по результатам анализа посещаемости и уникальности летних этно-фолк-фестивалей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году «Голос кочевников» пройдёт с 12 по 14 июля в «Степном кочевнике» в селе Ацагат. Хедлайнерами фестиваля станут группа «Мельница» и рокер Найк Борзов. Программу мероприятия можно посмотреть здесь.
«Голос кочевников» в Бурятии попал в топ-10 этнофестивалей лета в России
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В центре Читы было развёрнуто несколько спортивных площадок
Для того, чтобы попасть на приём, необходимо предварительно записаться
Избирательная комиссия начала приём документов от претендентов на пост мэра Улан-Удэ
Специалисты предлагают принять меры
Предпринимателя оштрафовали
В дело вмешалась прокуратура
Гастроли театра оперы и балеты были посвящены 80-летию театра и Году театра в России
Оно состоится в Кабанском районе
С 3 июня по 11 июня в Багдаринской эвенкийской средней школе в Баунтовском районе проводилась тематическая «Неделя профориентации» для старшеклассников
Летний симфонический сезон состоится в самом центре Улан-Удэ
На полигоне Бурдуны завершились необычные учения военнослужащих
27 июня в службе судебных приставов состоится День единого приёма граждан
Ежегодный хурал «Хамбын Обоо» считается значимым для всех жителей и выходцев Иволгинской долины
К участию приглашаются все желающие авторы от 16 лет и старше
Здесь прошли концерты, соревнования, конференция