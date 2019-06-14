В Агинском поставят памятник «Алтаргане»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Аге объявлен конкурс на лучший проект скульптуры, посвящённой фестивалю



В Агинском Бурятском округе объявлен конкурс на лучший скульптурный проект, посвящённый «Алтаргане – 2020». Памятник «Международный бурятский фестиваль Алтаргана» должен быть выполнен в виде скульптуры или скульптурной композиции. Он будет установлен в центре окружной столицы, в новом сквере по улице Комсомольская, 2.



Жюри будет оценивать представленные работы по следующим критериям:

- художественное раскрытие образа с учётом исторической достоверности;

- оригинальность архитектурно-скульптурной композиции;

- органичное размещение памятника в архитектурно-ландшафтной среде с учётом масштаба окружающей застройки, стилистических особенностей её архитектурного облика, а также условий восприятия памятника;

- экономичность проектного решения.



Победитель и призёры конкурса будут награждены дипломами и ценными подарками.



Организаторы приглашают творческое сообщество Аги – скульпторов, художников, проектировщиков, дизайнеров, монументалистов, студентов художественных и дизайнерских вузов попробовать свои силы в этом конкурсе. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края.

