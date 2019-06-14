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В Агинском поставят памятник «Алтаргане»

В Агинском поставят памятник «Алтаргане»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Аге объявлен конкурс на лучший проект скульптуры, посвящённой фестивалю

В Агинском Бурятском округе объявлен конкурс на лучший скульптурный проект, посвящённый «Алтаргане – 2020». Памятник «Международный бурятский фестиваль Алтаргана» должен быть выполнен в виде скульптуры или скульптурной композиции. Он будет установлен в центре окружной столицы, в новом сквере по улице Комсомольская, 2.

Жюри будет оценивать представленные работы по следующим критериям:
- художественное раскрытие образа с учётом исторической достоверности;
- оригинальность архитектурно-скульптурной композиции;
- органичное размещение памятника в архитектурно-ландшафтной среде с учётом масштаба окружающей застройки, стилистических особенностей её архитектурного облика, а также условий восприятия памятника;
- экономичность проектного решения.

Победитель и призёры конкурса будут награждены дипломами и ценными подарками.

Организаторы приглашают творческое сообщество Аги – скульпторов, художников, проектировщиков, дизайнеров, монументалистов, студентов художественных и дизайнерских вузов попробовать свои силы в этом конкурсе. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края.
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