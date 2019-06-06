В Бурятию приехали спортсмены из Якутии
2 июня в клубе настольного тенниса «Пионер» в Улан-Удэ состоялся очередной рейтинговый турнир с участием теннисистов из Якутии.
- В течение четырёх часов в восьми подгруппах 31 участник выявлял победителя и призёров турнира, - сообщили в клубе «Пионер».
Чемпионом турнира стал Евгений Елизаров. Второе место занял Тимур Дашиев. Третьим стал ветеран Николай Антонов.
Победители и призёры награждены денежными призами.
В Улан-Удэ прошёл турнир по настольному теннису
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Победили работы, заснявшие жизнь медведей и глухарей
Концерт состоится в рамках офф-программы «Голос кочевников»
В Бурятии продолжаются мероприятия по ликвидации трёхсменного обучения в школах
Программа «Дальневосточный гектар» стартует в Бурятии 1 июля
В Бурятию приехали спортсмены из Якутии
Он продолжался 9 месяцев
Будущим сотрудникам обещают продолжительный отпуск и высокую зарплату
На ВСЖД провели акции, приуроченные к международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам
Таким образом стражи порядка поздравили жителей республики с Пушкинским днём
Они побеседовали с осуждёнными о вреде употребления алкоголя и наркотиков
Он находится в Ангарске
Путешественник едет на велосипеде из Читы в Севастополь
Дети высадили семена сосны и лиственницы
Бурятия будет болеть за Батора Сагалуева и Дариму Сандакову
Соревнования прошли в Тункинском районе