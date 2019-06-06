В Улан-Удэ прошёл турнир по настольному теннису

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В Бурятию приехали спортсмены из Якутии



2 июня в клубе настольного тенниса «Пионер» в Улан-Удэ состоялся очередной рейтинговый турнир с участием теннисистов из Якутии.



- В течение четырёх часов в восьми подгруппах 31 участник выявлял победителя и призёров турнира, - сообщили в клубе «Пионер».



Чемпионом турнира стал Евгений Елизаров. Второе место занял Тимур Дашиев. Третьим стал ветеран Николай Антонов.



Победители и призёры награждены денежными призами.









