С 5 по 9 июня во Владивостоке пройдёт Тихоокеанский международный фестиваль современной драматургии «Метадрама-2019»
В нем примет участие Государственный русский драматический театр им.Н.А.Бестужева с эскизом спектакля «Антитеррор» (16+) по пьесе Андрея Васильева в постановке Сергея Левицкого.
«Антитеррор» был поставлен художественным руководителем театра Сергеем Левицким в 2015 году в рамках XXVIII всероссийского семинара молодых драматургов «Авторская сцена». Тогда пьеса Андрея Васильева была показана только в программе мероприятия, но вызвала к себе интерес и темой, и выбором режиссерских решений.
Эта история – больше, чем отклик на террор. Актуальная сегодня проблема – лишь средство, с помощью которого говорит о более глубоких процессах, происходящих в обществе. Это пьеса о современном человеке, не способном защитить себя от нефильтрованной травмирующей информации, о человеке, перманентно находящемся в состоянии стресса, увязающем в цифрах и фактах. Пять картин, пять диалогов, идущих либо последовательно, либо параллельно.
В спектакле заняты: заслуженная артистка Бурятии Светлана Полянская, Аннета Овчинникова и Артур Шувалов.
Театр им.Н.А.Бестужева покажет «Антитеррор» 6 июня в 20.00 на сцене Приморского краевого театра молодёжи. Также на фестиваль приедут актеры из России, Малайзии и Кореи. И представят свои постановки театры из Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Уссурийска.
Идейным вдохновителем «Метадрамы» стал приморский драматург Виктория Костюкевич. В 2018 году при поддержке директора Театра молодежи Игоря Селезнева состоялся первый в Приморском крае фестиваль современной драматургии.
Его участниками стали профессиональные и любительские театры из Владивостока и Хабаровска. В этом году границы фестиваля и его масштаб существенно расширились.
По информации театра имени Бестужева
Театр из Бурятии примет участие в фестивале «Метадрама-2019»
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