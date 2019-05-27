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Бурятия масштабно отметит 400-летие со дня рождения протопопа Аввакума

Бурятия масштабно отметит 400-летие со дня рождения протопопа Аввакума
Общество, 
Бурятию в 2020 году, как и всю Россию, ждёт ряд мероприятий, посвящённых празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума - идеолога старообрядчества

В проекте плана юбилейных республиканских мероприятий уже обозначены III встреча старообрядцев мира «Путь Аввакума» и VII международная научно-практическая конференция «Старообрядчество: история и современность, местные традиции, русские и зарубежные связи». А также международный фестиваль-конкурс фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!», выставка-ярмарка изделий мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, республиканский смотр-конкурс культуры и быта семейских «Хранители отчих традиций» и другие.

Всероссийский организационный комитет по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвящённых 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума, создан по поручению президента Владимира Путина.

В Бурятии по поручению главы Алексея Цыденова также создан аналогичный организационный комитет который возглавил заместитель председателя правительства Баир Цыренов. В его состав вошли представители Народного Хурала, министерства культуры, образования и науки, туризма, государственного архива, муниципальных образований, старообрядческого духовенства и общественности.

На последнем заседании оргкомитета были рассмотрены предложения по проведению в регионе юбилейных мероприятий в Улан-Удэ и районах республики.

- Юбилейные мероприятия необходимо проводить в связке - и федеральные, и республиканские, и районные, - подчеркнул Баир Цыренов – Я прошу муниципальные районы республики мобилизовать все свои усилия, активно и результативно участвовать в подготовке данного мероприятия.

На заедании были озвучены предложения проработать вопросы по внесению в республиканский и федеральный планы новых мероприятий: научно-практической конференции памяти Ф.Ф. Болонева, школьной конференции «Семейские в панораме веков», форума по ткачеству, выставки работ японского фотографа, запечатлевшего быт русских староверов начала XX века, реставрации Никольской церкви в Этнографическом музее народов Забайкалья, съёмки фильма о старообрядцах.

Точный план и даты проведения торжеств определят после проведения федерального оргкомитета в августе 2019 года, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Справка:

Протопоп Аввакум - крупнейший деятель старообрядчества. Ярый противник реформ патриарха Никона, реформа которого по изменению в богослужебных книгах и обрядах для унификации с греческими привела к расколу в Русской православной церкви в 17 веке. Аввакум в одной из ссылок пять лет провел на территории современной Бурятии.

В Бурятию первые старообрядцы прибыли более 250 лет назад. Это были «польские выходцы», переселенные в Россию с территории Речи Посполитой, прозванные позднее в Забайкалье «семейскими». Свою новую Родину староверы за короткий срок превратили в хлебную житницу Восточной Сибири.

В настоящий момент многие выходцы из старообрядцев успешно трудятся на ниве науки, культуры, искусства, промышленности и экономики, в органах государственной власти и местного самоуправления. Традиционная народная культура семейских-старообрядцев Бурятии признана ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества.

Бурятия - один из центров древлеправославия современной России. Именно в Улан-Удэ стоит кафедральный собор Сибирской древлеправославной епархии.


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