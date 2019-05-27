Бурятия масштабно отметит 400-летие со дня рождения протопопа Аввакума

Бурятию в 2020 году, как и всю Россию, ждёт ряд мероприятий, посвящённых празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума - идеолога старообрядчества
В проекте плана юбилейных республиканских мероприятий уже обозначены III встреча старообрядцев мира «Путь Аввакума» и VII международная научно-практическая конференция «Старообрядчество: история и современность, местные традиции, русские и зарубежные связи». А также международный фестиваль-конкурс фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!», выставка-ярмарка изделий мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, республиканский смотр-конкурс культуры и быта семейских «Хранители отчих традиций» и другие.
Всероссийский организационный комитет по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвящённых 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума, создан по поручению президента Владимира Путина.
В Бурятии по поручению главы Алексея Цыденова также создан аналогичный организационный комитет который возглавил заместитель председателя правительства Баир Цыренов. В его состав вошли представители Народного Хурала, министерства культуры, образования и науки, туризма, государственного архива, муниципальных образований, старообрядческого духовенства и общественности.
На последнем заседании оргкомитета были рассмотрены предложения по проведению в регионе юбилейных мероприятий в Улан-Удэ и районах республики.
- Юбилейные мероприятия необходимо проводить в связке - и федеральные, и республиканские, и районные, - подчеркнул Баир Цыренов – Я прошу муниципальные районы республики мобилизовать все свои усилия, активно и результативно участвовать в подготовке данного мероприятия.
На заедании были озвучены предложения проработать вопросы по внесению в республиканский и федеральный планы новых мероприятий: научно-практической конференции памяти Ф.Ф. Болонева, школьной конференции «Семейские в панораме веков», форума по ткачеству, выставки работ японского фотографа, запечатлевшего быт русских староверов начала XX века, реставрации Никольской церкви в Этнографическом музее народов Забайкалья, съёмки фильма о старообрядцах.
Точный план и даты проведения торжеств определят после проведения федерального оргкомитета в августе 2019 года, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Справка:
Протопоп Аввакум - крупнейший деятель старообрядчества. Ярый противник реформ патриарха Никона, реформа которого по изменению в богослужебных книгах и обрядах для унификации с греческими привела к расколу в Русской православной церкви в 17 веке. Аввакум в одной из ссылок пять лет провел на территории современной Бурятии.
В Бурятию первые старообрядцы прибыли более 250 лет назад. Это были «польские выходцы», переселенные в Россию с территории Речи Посполитой, прозванные позднее в Забайкалье «семейскими». Свою новую Родину староверы за короткий срок превратили в хлебную житницу Восточной Сибири.
В настоящий момент многие выходцы из старообрядцев успешно трудятся на ниве науки, культуры, искусства, промышленности и экономики, в органах государственной власти и местного самоуправления. Традиционная народная культура семейских-старообрядцев Бурятии признана ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества.
Бурятия - один из центров древлеправославия современной России. Именно в Улан-Удэ стоит кафедральный собор Сибирской древлеправославной епархии.
Бурятия масштабно отметит 400-летие со дня рождения протопопа Аввакума
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Забайкалье был разыгран «Кубок города Читы» по конному спорту
Также её признали самой активной велогонщицей заездов
Проголосовать может каждый желающий
Людмила Исакова стала первым человеком из Бурятии, кому удалось взойти на Эверест
Открытие парка пройдёт на этой неделе
Бурятию в 2020 году, как и всю Россию, ждёт ряд мероприятий, посвящённых празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума - идеолога старообрядчества
В учениях приняли участие более 100 военнослужащих
В финальных соревнованиях приняли участие 18 команд
Выданы санитарно-эпидемиологические заключения для 407 организаций отдыха детей
Движение на улице Трубачеева будет перекрыто большую часть лета. «Байкал-Daily» представляет, на каких улицах и когда будет ограничено движение
1 апреля был принят закон, который внёс изменения в порядок индексации пенсий неработающим пенсионерам
24 мая в Хабаровском крае состоялся чемпионат по летнему служебному биатлону восточного окру войск национальной гвардии Российской Федерации
Бельчонок упал с дерева и был поклёван воронами
Роспотребнадзор по Бурятии присоединился к проекту «Зелёный город»
Эти должники чаще всего безработные и неимущие