За звание сильнейших боролись более 700 футболистов-любителей Забайкалья
В Чите завершился второй сезон спортивного проекта «Футбол – твой друг». Борьба за звание сильнейшей команды города по мини-футболу длилась с октября по май. За выход в финал боролись более 700 футболистов-любителей в составе 30 мужских команд.
По итогам соревнований победителем стала команда «СКА», второе место заняла команда «Авангард 103-БТРЗ», третье – команда «Сбербанка».
В ходе игр судьи определи лучших игроков второго сезона проекта «Футбол – твой друг» по мини-футболу. В номинации «лучший бомбардир» признан Александр Гавриков из команды «КонсультантПлюс», «лучшим вратарём» – Сергей Сапожников (команда «Авангард 103-БТРЗ»), «лучшим игроком» турнира назван Андрей Доржиев из «СКА».
Также в рамках второго сезона проекта «Футбол – твой друг» впервые был проведен турнир по мини-футболу среди девушек, в котором приняли участие восемь команд. В женской лиге сильнее всех оказалась «Забайкалочка». Были организованы турниры по микро-футболу и смешанных команд. Победителями в них стали читинские команды «АНИ» и «Барселона». Общее количество участников спортивного проекта составило порядка 1500 человек.
По информации пресс-службы Правительства Забайкальского края, организатором проекта выступала Забайкальская ассоциация любителей футбола при поддержке Фонда президентских грантов.
В Чите завершился сезон мужской лиги по мини-футболу
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