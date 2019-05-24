В Бурятии разведчики захватили главаря «боевиков»: видео

После чего разведчики вступили в учебный бой с условным противником, пробрались в штаб и, захватив в заложники «главаря», скрытно удалились, заминировав пути отхода группы.









В Бурятии с военнослужащими разведывательного подразделения танкового соединения состоялось тактико-специальное учение. Оно прошло в горно-лесистой местности со сложным каменистым рельефом, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.Разведчики отработали задачи диверсионной деятельности в тылу условного противника.Военнослужащие скрытно пробрались в тыл условного противника, совершив многокилометровый марш-бросок в горной местности. Используя специальное снаряжение, они совершали вертикальный спуск с отвесной скал. А для организации засады и прикрытия группы в момент отступления поднимались на дерево.Для снятия часовых военнослужащие применили бесшумное и холодное оружие.- Сегодня были проведены занятия по тактико-специальной подготовке, был совершён марш 10 километров. Произвели налёт на базу «боевиков», у нас был выставлен наблюдатель. Наблюдали длительное время за действиями «боевиков», сняли часового, база была захвачена, «боевики» все уничтожены, и главаря взяли в плен, - рассказал Даба Цыремпилов, командир отделения разведывательной роты пятой танковой бригады.Также были отработаны задачи по оказанию первой медицинской помощи условно раненным и их эвакуации с поля боя.Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было использовано значительное количество холостых боеприпасов и средств имитации, в том числе дымы, взрыв-пакеты, ИМ-100 и сигнальные средства.