Жители Бурятии посоревнуются в поедании бууз на скорость

Главный приз – годовой запас бууз
Жители Бурятии посоревнуются в поедании бууз. Один из ресто-баров Улан-Удэ объявил необычный конкурс по скоростному поеданию традиционного бурятского блюда. Конкурс пройдёт в период празднования Белого месяца.
«Любишь буузы? Тогда тебе к нам!», написали организаторы на своей страницы в соцсети.
Обещают интересную программу и подарки за участие. Главный приз – годовой запас бууз.
Мероприятие состоится 9 февраля, а заявку на участие можно подать уже сейчас.
Главный приз – годовой запас бууз
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