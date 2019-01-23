Жители Бурятии посоревнуются в поедании бууз на скорость

Жители Бурятии посоревнуются в поедании бууз. Один из ресто-баров Улан-Удэ объявил необычный конкурс по скоростному поеданию традиционного бурятского блюда. Конкурс пройдёт в период празднования Белого месяца.«Любишь буузы? Тогда тебе к нам!», написали организаторы на своей страницы в соцсети.Обещают интересную программу и подарки за участие. Главный приз – годовой запас бууз.Мероприятие состоится 9 февраля, а заявку на участие можно подать уже сейчас.