Рэпер из Улан-Удэ Хаски появится на обложках журнала Esquire







- Столкнувшись с миллиардом трудностей, давлением понятно кого и собственной усталостью от процесса, мы не можем провести большинство из оставшихся концертов в те даты, которые у нас есть. Забукировать другие даты в этом году мы не можем - они все заняты, - отмечалось тогда в официальной группе исполнителя.



Концерты были отменены в Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Волгограде, Саратове и Иванова.



«Сорян, но я устал воевать», - написал тогда Хаски.

