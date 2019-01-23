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Рэпер из Улан-Удэ Хаски появится на обложках журнала Esquire

Рэпер из Улан-Удэ Хаски появится на обложках журнала Esquire
Общество,  Фото:страница журнала Esquire
Творец размышляет о том, как остаться вне политики после попадания за решётку

Сразу две обложки февральского Esquire украсит снимок рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), уроженца Бурятии. Об этом сообщается в официальной группе издания в соцсети.

- В диалоге с Сергеем Минаевым музыкант размышляет, можно ли остаться вне политики после того, как тебя запирают в камере за спетую на парковке песню, а по телевизору за тебя вступается Дмитрий Киселёв, - говорится здесь.

Также тут добавляется, что специально для «тёмного» номера Esquire выяснил, как чиновники крадут из бюджета, хакеры шантажируют банки, а продюсеры «домашнего порно» обманывают аудиторию.

- Разобрался, кто строит крупнейшую финансовую пирамиду в современной России и прошёл по следам Сергея Мавроди — «великого комбинатора» 1990-х, которого, как выяснилось, начали забывать. Подсчитал, сколько концертов было запрещено в России за последние два года. Также в номере: как заключить договор с ведьмой и где стоит «кресло дьявола», хроника охоты за Саддамом Хуссейном, записанная со слов её участников, а также иллюстрация того, что стало с американской мечтой после нескольких финансовых кризисов, - пишут администраторы группы. 


В продажу свежий номер журнала поступит 29 января.

По версии «Байкал-Daily», в топ клипов 2018 года попал ролик «Поэма о Родине» рэпера Хаски, снятый в Улан-Удэ. Автор описывает безысходность жизни земляков, делится своей болью и горечью от осознания этой ситуации и одновременно признаётся в любви Родине. На декабрь 2018 года видео набрало более 2 миллионов просмотров.

В конце прошлого года Хаски отменил концерты в шести городах в рамках тура по стране «Проказа». 

- Столкнувшись с миллиардом трудностей, давлением понятно кого и собственной усталостью от процесса, мы не можем провести большинство из оставшихся концертов в те даты, которые у нас есть. Забукировать другие даты в этом году мы не можем - они все заняты, - отмечалось тогда в официальной группе исполнителя.

Концерты были отменены в Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Волгограде, Саратове и Иванова.

«Сорян, но я устал воевать», - написал тогда Хаски.
музыканты рэп Хаски
 
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