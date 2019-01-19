«Кэшбэк в лапшах»: Сеть завоёвывает очередная бурятская пародия на «Азино 777»



Кульминацией ролика стало появление персонажа из криминальной бурятской драмы «Решала» - Каши, который забрал себе весь кэшбэк.









За один вечер ролик посмотрели уже почти 8 тысяч человек. Жители республики положительно оценили ироничное видео.



«Байкал-Dailу» также приводит полный текст:



Много денег не бывает, я знаю, Бэра знает

Банкнот не хватает, люди офигевают



А я в «Титане» на карту вернул бабла

А я вчера, а я позавчера



Главное – чудо-карту не потерять

А если проворонил, без боли восстановят



Кэшбэк два процента

А, чё так мало?

А ты прикинь, сколько это от миллиарда!



Кэшбэк в лапшах, в хлебах, в дрожжах

Заберу своё в колбасах, а я в окорочках



Чё?



Алло, братан, а где вернуть бабла?

Кэшбэк уже на карте

Ништяк, чё, Баяртэ!



Как сообщал «Байкал-Dailу», в прошлом году пародийный клип на самую известную рекламу сняла творческая группа «О’МоG Group». В клипе юмористы поведали о том, как «поднять бабла в деревне».

В Сети появился ролик под названием «Титазино». Минутное видео является пародией на вирусную рекламу интернет-казино «Азино 777» с рэпером Витей АК-47. Герои видео рассказывают как «поднять бабла» с бонусной картой от сети магазинов «Титан».Сначала горожанин мёрзнет с пакетами на остановке. Потом к нему приезжает фирменный автобус супермаркета и там ему уже в рэп-формате рассказывают, как можно заработать на бонусной карте, покупая продукты.Как и в оригинальном видео, в ролике герой попадает в пафосную атмосферу с дискотекой и длинноногими красотками, где местный житель Бэра рассказывает, как разбогатеть.