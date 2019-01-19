19 Января

18 Января

Популярное

«Кэшбэк в лапшах»: Сеть завоёвывает очередная бурятская пародия на «Азино 777»

«Кэшбэк в лапшах»: Сеть завоёвывает очередная бурятская пародия на «Азино 777»
Общество, 
В ролике «Титазино» рассказывают, как «поднять бабла» на кэшбэке в супермаркете

В Сети появился ролик под названием «Титазино». Минутное видео является пародией на вирусную рекламу интернет-казино «Азино 777» с рэпером Витей АК-47. Герои видео рассказывают как «поднять бабла» с бонусной картой от сети магазинов «Титан».

Сначала горожанин мёрзнет с пакетами на остановке. Потом к нему приезжает фирменный автобус супермаркета и там ему уже в рэп-формате рассказывают, как можно заработать на бонусной карте, покупая продукты.

Как и в оригинальном видео, в ролике герой попадает в пафосную атмосферу с дискотекой и длинноногими красотками, где местный житель Бэра рассказывает, как разбогатеть.

Кульминацией ролика стало появление персонажа из криминальной бурятской драмы «Решала» - Каши, который забрал себе весь кэшбэк.



За один вечер ролик посмотрели уже почти 8 тысяч человек. Жители республики положительно оценили ироничное видео.

«Байкал-Dailу» также приводит полный текст:

Много денег не бывает, я знаю, Бэра знает
Банкнот не хватает, люди офигевают

А я в «Титане» на карту вернул бабла
А я вчера, а я позавчера

Главное – чудо-карту не потерять
А если проворонил, без боли восстановят

Кэшбэк два процента
А, чё так мало?
А ты прикинь, сколько это от миллиарда!

Кэшбэк в лапшах, в хлебах, в дрожжах
Заберу своё в колбасах, а я в окорочках

Чё?

Алло, братан, а где вернуть бабла?
Кэшбэк уже на карте
Ништяк, чё, Баяртэ!

Как сообщал «Байкал-Dailу», в прошлом году пародийный клип на самую известную рекламу сняла творческая группа «О’МоG Group». В клипе юмористы поведали о том, как «поднять бабла в деревне». 
видео пародия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жителей Бурятии просят спасти студентку, нуждающуюся в пересадке почки
Жителей Бурятии просят спасти студентку, нуждающуюся в пересадке почки
Общество, 19.01.2019
Чтобы сделать операцию, 21-летней Туяне необходимо 1,5 миллиона рублей
«Кэшбэк в лапшах»: Сеть завоёвывает очередная бурятская пародия на «Азино 777»
«Кэшбэк в лапшах»: Сеть завоёвывает очередная бурятская пародия на «Азино 777»
Общество, 19.01.2019
В ролике «Титазино» рассказывают, как «поднять бабла» на кэшбэке в супермаркете. ВИДЕО
Бурятский пулевик взял золото международных соревнований
Бурятский пулевик взял золото международных соревнований
Общество, 19.01.2019
Александр Кондрашин в финале ни разу не сделал выстрела достоинством ниже 9 очков
Жители Бурятии окунулись в Крещенские воды. Фоторепортаж
Жители Бурятии окунулись в Крещенские воды. Фоторепортаж
Общество, 19.01.2019
«Байкал-Daily» представляет праздничный фоторепортаж из Свято-Троицкого Селенгинского монастыря
Бурятия празднует Крещение
Бурятия празднует Крещение
Общество, 19.01.2019
В крещенские воды окунулись в Баргузине. ФОТО
Бурятия примет чемпионат и первенство России по тхэквондо
Бурятия примет чемпионат и первенство России по тхэквондо
Общество, 19.01.2019
Сборную республики представят 90 спортсменов
В Бурятии на Крещение до -36 градусов
В Бурятии на Крещение до -36 градусов
Общество, 19.01.2019
Днём небольшой ветер с позёмкой
В Улан-Удэ проходит чемпионат «Молодые профессионалы»
В Улан-Удэ проходит чемпионат «Молодые профессионалы»
Общество, 18.01.2019
Чемпионат идёт по 25 компетенциям среди студентов и молодых специалистов
«Всероссийский День снега» пройдёт в Чите
«Всероссийский День снега» пройдёт в Чите
Общество, 18.01.2019
Всем присутствующим будут вручены сувениры
В Улан-Удэ откроется выставка для детей «Внутри человека»
В Улан-Удэ откроется выставка для детей «Внутри человека»
Общество, 18.01.2019
Она будет работать в городе до 10 марта
Байкальский заповедник запустил проект «Куда исчез дубровник?»
Байкальский заповедник запустил проект «Куда исчез дубровник?»
Общество, 18.01.2019
Птица занесена в Красные книги Иркутской области и Бурятии
Водителям Бурятии напомнили о школьниках на дороге
Водителям Бурятии напомнили о школьниках на дороге
Общество, 18.01.2019
ЮИДовцы Еравнинского района напомнили водителям о начале учебной четверти
Вертолёт доставил баню и вагоны-дома в Тункинский нацпарк
Вертолёт доставил баню и вагоны-дома в Тункинский нацпарк
Общество, 18.01.2019
Туристы смогут отдохнуть и в национальном парке
В Агинском Бурятском округе проходит конкурс сувениров
В Агинском Бурятском округе проходит конкурс сувениров
Общество, 18.01.2019
Подведение итогов и награждение пройдёт 15 февраля
В Крещение в Бурятии усилят контроль за дорожным движением
В Крещение в Бурятии усилят контроль за дорожным движением
Общество, 18.01.2019
Управление ГИБДД информирует гостей и жителей республики о том, что в дни проведения религиозных мероприятий «Крещение Господне» 18 и 19 января Госавтоинспекция усилит контроль за дорожным движением

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^