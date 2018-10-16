Жители Бурятии просят вернуть войсковую часть в Джиду

Общество, Фото: страница Вячеслава Наговицына

В Джидинском районе побывал сенатор Вячеслав Наговицын



Жители Джиды попросили сенатора от Бурятии, экс-главу региона Вячеслава Наговицына посодействовать в вопросе возвращения в село войсковой части. Об этом сообщил сам Наговицын по итогам своей поездки в район.



«Джидинцы поднимали вопросы снижения административных барьеров – убрать дорогостоящую и длительную обязательную экологическую экспертизу для строительства объектов в районах, не входящих в Центральную экологическую зону. Просили посодействовать в возвращении в Джиду крупной военной части, от которой зависели рабочие места и налоги, участие военных важно и для патриотического воспитания. Напомнили о неясной судьбе построенного жилого дома для пограничников в селе Петропавловка, который необходимо ввести в эксплуатацию», - написал Вячеслав Наговицын на своей странице в Facebook.



Также по его словам, сельчане подняли вопрос возвращения в муниципальную собственность «вымороченных» заброшенных сельхозземель.



«Кроме того, местные власти предлагают рассмотреть возможность строительства дамбы в районе висячего пешеходного моста к селу Тохой или найти другое решение. Также просят возродить федеральную программу снабжения районов дорожной спецтехникой и программу «Чистая вода», помочь с обновлением автопарка сельских учреждений культуры. Поговорили и о других проблемах, с которыми сталкиваются муниципальные власти», - поделился сенатор.



Ряд из этих проблем, пояснил Наговицын, необходимо рассматривать на уровне федеральной власти. Все предложения и просьбы войдут в протокол. «Каждый его пункт в работе с органами государственной власти я доведу до логического завершения и сообщу о результатах джидинцам», - заверил он.



Ранее в Джиде дислоцировались две воинские части: ракетная и авиационная. В конце 2010 года они перебазировались в Забайкальский край и Челябинскую область. Был брошен большой военный городок с благоустроенными многоквартирными домами. Уехали почти 2 тысячи человек. Без работы остались порядка 500 местных жителей. В 2012 году Джида лишилась статуса посёлка городского типа, став селом.





