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Напарника погибшего иркутского альпиниста спасли после недели на горе в Пакистане

Напарника погибшего иркутского альпиниста спасли после недели на горе в Пакистане
Общество,  Фото:Анна Пиунова
Альпинист неделю был заблокирован на высоте без связи, снаряжения и еды

В Пакистане спасли петербургского альпиниста Александра Гукова, который неделю был заблокирован на склоне горы Латок-1 на высоте 6,2 тысячи метров после гибели напарника, иркутского альпиниста Сергея Глазунова.

Координатор спасательных работ Анна Пиунова сообщила ТАСС, в спасательной операции участвовали два пакистанских военных вертолёта. Состояние Гукова тяжёлое.

НТВ обнародовал первое видео из пакистанского города, куда Гукова привезли на лечение. Из вертолёта альпиниста вынесли военные, так как самостоятельно он пока передвигаться не может. Несмотря на это, Гуков явно прибывал в хорошем расположении духа, улыбался и благодарил всех за свое спасение.

- Спасибо большое за то, что помогли мне. Чувствую себя намного лучше, чем утром, потому что утром у меня было очень болезненное состояние, - сказал Александр Гуков.

Ранее Гуков рассказал спасателям, что привык обходиться без еды на третий день своего заточения. При этом он практически потерял надежду на спасение. Он слышал звуки вертолётов при облётах, но понимал, что в облаках его не увидят и не подлетят.





Как сообщал «Байкал-Daily», 25-летний напарник Гукова, житель Иркутска Сергей Глазунов погиб, сорвавшись с высоты, 25 июля, спустя три дня после начала восхождения. Альпинисты пытались покорить Латок-1 по отвесной северной стене — на вершину горы ранее не восходил никто.

Гукову удалось передать сигнал SOS: «Серёга улетел, я вишу на стене без снаряги. Меня нужно эвакуировать». Погибший альпинист сорвался вместе с продуктами, газом и веревками. Из еды у Александра осталась только половина шоколадного батончика, а устройство, через которое с ним поддерживается связь, полностью разряжено.

Федерация альпинизма России объявила на сайте Mountain.ru сбор средств для спасения Александра и поддержки семей Глазунова и Гукова. За два часа удалось собрать почти 400 тысяч рублей, за шесть часов — более 700 тысяч рублей, за девять часов — около 1 миллиона рублей, сообщают «Такие дела». 




Никому не удалось покорить

Впервые Латок-I покорился японской экспедиции в 1979 году, которая взошла на вершину с южной стороны. А вот покорить гору по северному маршруту никто так и не сумел; ближе всех к цели подобрались американцы в 1978-м: они поднялись на высоту семь тысяч метров, сообщает «Медуза».

По словам Анны Пиуновой, главного редактора портала об альпинизме Mountain.ru, именно она несколько лет назад вдохновила Гукова на покорение горы Латок-I. «Саша тогда выиграл награду «Золотой ледоруб» и думал о том, какие бы цели себе поставить, — говорит Пиунова. — Я ему и рассказала, что есть такая гора, такой маршрут — и вот уже 40 лет никто не может ее покорить. Он очень загорелся этой идеей».

В первый раз Гуков пытался покорить Латок-I в 2017 году. Тогда он вместе с петербургскими альпинистами поднялся на высоту 6,8 тысячи метров. До вершины они не дошли из-за того, что резко ухудшилась погода, а Шамало заболел пневмонией. Кроме того, у альпинистов кончился газ и начались обморожения — после спуска у Шамало удалили несколько фаланг пальцев на руках и ногах.



альпинисты
 
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