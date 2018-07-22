В Улан-Удэ начали рисовать огромный портрет Юрия Власко (фото)

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Вячеслав Бутусов о «Голосе кочевников»: Здесь самая перспективная музыка Общество, Хедлайнер фестиваля поведал, что его привлекает в Бурятии, чем важны этнофестивали, как строил БАМ и что общего у бурятских инструментов и «Пинк флойд». «Байкал-Dailу» представляет подробные ответы

