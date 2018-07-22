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В Улан-Удэ начали рисовать огромный портрет Юрия Власко (фото)

В Улан-Удэ начали рисовать огромный портрет Юрия Власко (фото)
Общество,  Фото:Павел Сарин
Деньги на работу улан-удэнцы собрали всего за 3 дня

В воскресенье, 22 июля, на фасаде общежития Республиканского многоуровневого колледжа на улице Гвардейская в Улан-Удэ начали рисовать огромный портрет борца Юрия Власко, убитого год назад. Как сообщал «Байкал-Dailу», инициатива принадлежала представителям группы «Вконтакте» борца Александра Богомоева. Администрация колледжа поддержала идею, ведь Юрий был выпускником этого учебного заведения. Художник обещал сделать работу бесплатно, осталось только купить хорошую аэрозольную краску.

В паблике был объявлен сбор средств – 30-ти тысяч рублей. Улан-удэнцы быстро начали перечислять деньги: люди жертвовали по 100, 200, 500, 1000 рублей. Самый большой взнос пришёл от некоего Дениса Викторовича, который перечислил 5 тысяч рублей. Всего за три дня нужная сумма была собрана.

- Мы начали работы. Сегодня будем рисовать до вечера. Рисует граффити-художник Александр (Хоккинск) Божедомов, - рассказал «Байкал-Dailу» Павел Сарин, администратор официальной группы Александра Богомоева.

Работа ведётся с помощью крана.








Скоро будет годовщина гибели 20-летнего борца, двукратного победителя первенств Европы Юрия Власко: его жестоко убили 29 июля 2017 года на берегу Байкала в Гремячинске. Недавно уголовное дело об убийстве Власко было передано в суд. На скамье подсудимых окажутся три человека: двое обвиняются в самом убийстве, третий – в пособничестве (он открыл огонь из травматического пистолета во время драки, не пуская друзей Юры помочь ему). Спортивная общественность Бурятии, а также федерация спортивной борьбы России потребовали для убийц максимально сурового наказания.

Юрий Власко граффити
 
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