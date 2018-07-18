Памятник поэту Евгению Евтушенко установили в Иркутской области

Скульптура установлена в Зиме, на площади рядом со школой, где Евгений Евтушенко учился до возвращения в Москву в 1944 году, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.









- Я всегда с теплотой вспоминаю Бурятию. Кстати, есть такой интересный факт, который вы не знаете. У моей матери не хватало молока, когда я родился, и мы нашли молодую бурятку, которая только что родила. Я был вскормлен бурятской женщиной. И это, все-таки тоже отражается на мне, - сказал Евгений Евтушенко.



В его творчестве было немало стихов о Сибири и родной Иркутской области.



«Итак,

живу на станции Зима.

Встаю до света -

нравится мне это.

В грузовике на россыпях зерна

куда-то еду,

вылезаю где-то,

вхожу в тайгу,

разглядываю лето

и удивляюсь,

как земля земна!

Брусничники в траве тревожно тлеют,

и ягоды шиповника алеют

с мохнатинками рыжими внутри.

Все говорит как будто:

«Будь мудрее

и в то же время

слишком не мудри!...»





«Я сибирской породы.

Ел я хлеб с черемшой

и мальчишкой паромы

тянул, как большой.

Раздавалась команда.

Шел паром по Оке.

От стального каната

были руки в огне.

Мускулистый,

лобастый,

я заклепки клепал,

и глубокой лопатой,

как велели, копал.

На меня не кричали,

не плели ерунду,

а топор мне вручали,

приучали к труду.

А уж если и били

за плохие дрова -

потому, что любили

и желали добра…» Как сообщал «Байкал-Dailу», летом 2015 года Евтушенко побывал в Улан-Удэ . На встрече с экс-главой республики Вячеславом Наговицынын поэт признался, что очень трепетно относится к Бурятии.- Я всегда с теплотой вспоминаю Бурятию. Кстати, есть такой интересный факт, который вы не знаете. У моей матери не хватало молока, когда я родился, и мы нашли молодую бурятку, которая только что родила. Я был вскормлен бурятской женщиной. И это, все-таки тоже отражается на мне, - сказал Евгений Евтушенко.В его творчестве было немало стихов о Сибири и родной Иркутской области.«Итак,живу на станции Зима.Встаю до света -нравится мне это.В грузовике на россыпях зернакуда-то еду,вылезаю где-то,вхожу в тайгу,разглядываю летои удивляюсь,как земля земна!Брусничники в траве тревожно тлеют,и ягоды шиповника алеютс мохнатинками рыжими внутри.Все говорит как будто:«Будь мудрееи в то же времяслишком не мудри!...»«Я сибирской породы.Ел я хлеб с черемшойи мальчишкой паромытянул, как большой.Раздавалась команда.Шел паром по Оке.От стального канатабыли руки в огне.Мускулистый,лобастый,я заклепки клепал,и глубокой лопатой,как велели, копал.На меня не кричали,не плели ерунду,а топор мне вручали,приучали к труду.А уж если и билиза плохие дрова -потому, что любилии желали добра…»

В Приангарье установили памятник поэту, почётному жителю Иркутской области и города Зима Евгению Евтушенко. В торжественной церемонии открытия на родине поэта, в Зиме принял участие заместитель губернатора Иркутской области – руководитель аппарата губернатора и правительства области Дмитрий Чернышов.– Памятник великому советскому, русскому поэту Евгению Александровичу Евтушенко – это шаг для сохранения памяти о выдающемся литераторе современности не только для нас, его земляков, но и для всей России. Жизнь поэта была тесно связана с вашим городом. В годы Великой Отечественной войны во время эвакуации он здесь жил и учился в зиминской начальной школе № 2. И этот небольшой период времени оставил глубокий след в его сознании и нашёл отражение во многих его произведениях. Зиминцы тоже помнят и любят своего великого поэта. В 1993 году, накануне празднования 250-летия Зимы, Евгению Александровичу было присвоено звание «Почётный гражданин города Зима». В 2001 году в городе открылся Дом-музей поэзии, который сегодня является местом настоящего паломничества для почитателей его таланта, – подчеркнул Дмитрий Чернышов.Памятник поэту создал известный скульптор Евгений Скачков, автор семиметровой скульптуры всадника на коне, установленной на въезде в Усть-Ордынский Бурятский округ. Он создал в Приангарье десятки мемориальных комплексов и досок, барельефы его работы украшают фасады многих зданий Иркутска. По замыслу мастера, поэт признаётся в любви к своей малой родине. Евгений Скачков впервые увидел поэта на Красноярской ГЭС, на строительстве которой трудился тогда ещё будущий скульптор. Работал Евгений Скачков над скульптурой в течение года.