Для детей и родителей проводят тренинги и мастер-классы
В центре «Светлый» возобновили работу родительских групп «Особый ребёнок». Каждую субботу для воспитанников центра и их родителей готовится разнообразная программа.
- Индивидуальные формы работы с родителями в области социально-психологического консультирования и повышения педагогической компетенции родителей не решают всех вопросов внутрисемейных отношений, воспитания особого ребёнка, поэтому специалисты отделения возобновили работу родительских групп, - сообщают организаторы.
В этот день модератор родительской группы проводит тренинги, мастер-классы, театрализации с папами и мамами, другие педагоги отделения проводят с детьми фольклорные и тематические игры с правилами.
Такая форма работы способствует установлению доверительных отношений и дружественных связей между специалистами и родителями воспитанников, расширяет возможности для проведения совместного досуга и взаимопомощи среди родителей, их психологической разгрузки, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
В Бурятии заработали родительские группы «Особый ребёнок»
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