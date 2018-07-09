В Бурятии заработали родительские группы «Особый ребёнок»

Для детей и родителей проводят тренинги и мастер-классы



В центре «Светлый» возобновили работу родительских групп «Особый ребёнок». Каждую субботу для воспитанников центра и их родителей готовится разнообразная программа.



- Индивидуальные формы работы с родителями в области социально-психологического консультирования и повышения педагогической компетенции родителей не решают всех вопросов внутрисемейных отношений, воспитания особого ребёнка, поэтому специалисты отделения возобновили работу родительских групп, - сообщают организаторы.



В этот день модератор родительской группы проводит тренинги, мастер-классы, театрализации с папами и мамами, другие педагоги отделения проводят с детьми фольклорные и тематические игры с правилами.



Такая форма работы способствует установлению доверительных отношений и дружественных связей между специалистами и родителями воспитанников, расширяет возможности для проведения совместного досуга и взаимопомощи среди родителей, их психологической разгрузки, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

