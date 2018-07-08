В Бурятии устанавливают баннеры против пьянства за рулём

На выезде из Хоринска установили новый социальный баннер



Он призывает водителей отказаться от употребления алкоголя за рулём.



- Не секрет, что в летнее время – сезон отпусков и командировок – более вероятны случаи управления автомобилем нетрезвым водителем. Не думая о последствиях, автолюбители употребляют на отдыхе спиртное, а после садятся за руль машины. А ведь даже минимальная доза алкогольных напитков в разы снижает концентрацию внимания и приводит к увеличению времени реакции для принятия решения в складывающейся дорожной обстановке, - прокомментировали в УГИБДД по Бурятии.



Также сотрудники ГИБДД совместно с членами добровольных народных дружин напомнили водителям, что дорога и алкоголь – вещи несовместимые. Такой «микс» может привести к плачевным последствиям в виде получения травм и даже гибели.



Организаторы акции призвали автолюбителей соблюдать скоростной режим, пристёгиваться ремнями безопасности и пристёгивать специальными удерживающими устройствами детей, уточнили в МВД по Бурятии.



