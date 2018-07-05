В Улан-Удэ приедет певица 90-х Яна









Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Селенгинске



Справка:

Полное имя Яна Будянская — российская певица, музыкант, композитор и автор песен.

Первый альбом «Голубь» вышел 1998 году. Самые популярные песни: «Одинокий голубь», «Хорошо», «Не надо», «Не спеши», «Хулиган», «Сигаретный дым», «Бункер».



Песни Яны занимали первые строчки в хит-парадах и чартах на музыкальных каналах ТВ и радиостанциях, и держалась на олимпе долгое время. «Одинокий голубь» — песня бестселлер 1998 года, завоевала сердца миллионов и продолжает быть популярной и актуальной сегодня.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Селенгинске выступила группа «Вирус» . На сцене с группой были также двойник Софии Ротару и певец Чингис Ли.

Как стало известно «Байкал-Daily», этой осенью, в октябре, в Улан-Удэ приедет знаменитая певица 90-х годов Яна. Улан-удэнской публике она представит сольную программу «Голубь».О месте проведения концерта пока неизвестно. Однако уже сообщается о предварительных ценах на билеты: они будут стоить от 900 до 1200 рублей.