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В Бурятии выступили двойник Софии Ротару и «Вирус»

В Бурятии выступили двойник Софии Ротару и «Вирус»
Общество, 
Певец Чингис Ли назвал их выступления «бомбой»

В Бурятии впервые выступили единственный официальный Софии Ротару Дионис Кельм и легендарная группа из нулевых «Вирус». Артисты выступили на стадионе «Труд» в Селенгинске Кабанского района Бурятии 30 июня на 45-летии Селенгинского ЦКК. 


Чингис Ли и Дионис Кельм без грима


Артисты собрали полный стадион зрителей. Они с удовольствием подпевали и аплодировали.

- Я знал, что будет успех, - заявил «Байкал-Daily» организатор приезда звёзд в Бурятию Чингис Ли. - Публика бурно реагировала на выступления. Местные жители потом мне сказали, что этот концерт просто «бомба».

Первым на концерте выступил Чингис Ли, затем на сцену вышел Дионис Кельм и завершала мероприятие группа «Вирус».

Не обошлось без весёлых инцидентов. Когда Чингис закончил свою часть программы и спустился со сцены, к нему подбежала не очень трезвая женщина и «отругала» его за то, что он ни разу не был в Селенгинске.

- Я заулыбался и ответил, что все вопросы к организаторам, - пояснил певец.

По его словам, с приезжими артистами казусов не случалось.

Во время исполнения песни «Было, но прошло» двойник Софии Ротару спустился со сцены и вместе со зрителями спел знакомую всем песню. Селенгинцы, в свою очередь, успевали фотографироваться с Дионисом Кельмом и обнимали артиста.

- Даже Ольга Лаки из «Вируса» подумала, что это настоящая Ротару выступает. Очень похоже было, - признался Чингис Ли.




Во время выступления «Вируса» артисты погрузили присутствующих в атмосферу двухтысячных. Селенгинцы с удовольствием танцевали и подпевали.

Также Дионис Кельм успел побывать на Байкале на базе в посёлке Энхалук. Однако группе «Вирус» этого сделать не удалось, артисты лишь прогулялись по улицам Улан-Удэ. 




1 июля «Вирус» с концертом выступил в Гусиноозёрске. Там тоже был полный аншлаг.





Несколько лет назад «Вирус» был в концертом в Улан-Удэ. Музыканты пообещали вернуться, как только в Бурятию вновь начнут летать самолёты компании «Аэрофлот».

- «Вирус» только «Аэрофлотом» летают. В этот раз они прилетели к нам через Иркутск, это очень неудобно. Поэтому как только «Аэрофлот» вернётся, мы тут устроим большую дискотеку 90-х, - приоткрыл небольшую тайну «Байкал-Daily» Чингис Ли. 






с группой "Вирус". Фото Чингиса Ли 

концерт
 
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