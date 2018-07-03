В Бурятии выступили двойник Софии Ротару и «Вирус»

Чингис Ли и Дионис Кельм без грима













Во время выступления «Вируса» артисты погрузили присутствующих в атмосферу двухтысячных. Селенгинцы с удовольствием танцевали и подпевали.



Также Дионис Кельм успел побывать на Байкале на базе в посёлке Энхалук. Однако группе «Вирус» этого сделать не удалось, артисты лишь прогулялись по улицам Улан-Удэ.









Публикация от Дионис Кельм (@dioniskelm) 28 Июн 2018 в 9:46 PDT



1 июля «Вирус» с концертом выступил в Гусиноозёрске. Там тоже был полный аншлаг. 1 июля «Вирус» с концертом выступил в Гусиноозёрске. Там тоже был полный аншлаг.

















Несколько лет назад «Вирус» был в концертом в Улан-Удэ. Музыканты пообещали вернуться, как только в Бурятию вновь начнут летать самолёты компании «Аэрофлот».



- «Вирус» только «Аэрофлотом» летают. В этот раз они прилетели к нам через Иркутск, это очень неудобно. Поэтому как только «Аэрофлот» вернётся, мы тут устроим большую дискотеку 90-х, - приоткрыл небольшую тайну «Байкал-Daily» Чингис Ли.

























с группой "Вирус". Фото Чингиса Ли





Артисты собрали полный стадион зрителей. Они с удовольствием подпевали и аплодировали.- Я знал, что будет успех, - заявил «Байкал-Daily» организатор приезда звёзд в Бурятию Чингис Ли. - Публика бурно реагировала на выступления. Местные жители потом мне сказали, что этот концерт просто «бомба».Первым на концерте выступил Чингис Ли, затем на сцену вышел Дионис Кельм и завершала мероприятие группа «Вирус».Не обошлось без весёлых инцидентов. Когда Чингис закончил свою часть программы и спустился со сцены, к нему подбежала не очень трезвая женщина и «отругала» его за то, что он ни разу не был в Селенгинске.- Я заулыбался и ответил, что все вопросы к организаторам, - пояснил певец.По его словам, с приезжими артистами казусов не случалось.Во время исполнения песни «Было, но прошло» двойник Софии Ротару спустился со сцены и вместе со зрителями спел знакомую всем песню. Селенгинцы, в свою очередь, успевали фотографироваться с Дионисом Кельмом и обнимали артиста.- Даже Ольга Лаки из «Вируса» подумала, что это настоящая Ротару выступает. Очень похоже было, - признался Чингис Ли.