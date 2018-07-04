Родители выпускников в Бурятии подожгли автомобиль и устроили гонки













В начале клипа показывают скучающих родителей за партами.



Затем на экране появляется мужчина в мотоциклетном шлеме и на коне, к нему присоединяются друзья с резиновой лодкой и даже тракторист, который превращает классический костюм в шорты и жилетку. Все поздравляют друг друга и обнимаются. В то время как отцы будущих студентов начали праздновать, счастливые мамы выпускников прихорашивались в салоне красоты.



Затем мужчины, разбрасывая пачки денег, устраивают танцы и безумные гонки.



В гонках на одной линии стоит трактор, полицейский внедорожник, всадник на коне, а один из родителей вообще решил обогнать всех бегом.



Мамы выпускников тоже не отстают и устраивают гонки на продуктовых тележках.



Затем довольные родители вместе жарят шашлык, танцуют и играют на гитаре. В это время звучит песня, переделанная специально для клипа со словами:



«Вы экзамены сдавали, в кабинете вас закрыли, а родители за дверью - валерьянку нервно пили».



Кульминацией праздника стало сжигание автомобиля. Один из мужчин облил его бензином и поджёг.



Но вот прозвенел звонок, и родители снова оказались в классе, улыбаясь друг другу.



Съёмки длились два дня, рассказал «Байкал-Dailу» автор идеи и режиссёр клипа Илья Лапин.



- Родители хотели сделать необычный подарок детям. Я подумал сделать что-то, чтобы зацепить молодёжь. Предложил - давайте похулиганим, и родители согласились. Они оказались очень активные и организованные. Нашли полицейскую машину, также купили старый автомобиль, чтобы сжечь его. Нам пришлось вытащить двигатель и бак продолбить, потому что в нём ещё оставался бензин, - поделился Илья.



Видео снимали на две камеры и дрон.



- Съёмочный процесс занял два дня. Родители не профессиональные актёры, но отыграли хорошо, - оценил Илья Лапин.



Реакциях самих выпускников, увидевших видео на своём празднике, была очень бурной.



- Дети так кричали и смеялись, когда включился клип, что даже не дали дослушать песню. Они были очень довольны, и родители до сих пор в машинах и на телефонах слушают эту песню, - добавил Илья Лапин.





В Сети появился клип, который подарили родители выпускникам одной из школ Улан-Удэ. За основу был взят клип группы Ленинград «Вояж», набравший на сегодня более 48 миллионов просмотров. Та же, как в клипе «Ленинграда», улан-удэнские мамы и папы уходят в полный «отрыв».