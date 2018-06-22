В этом году в экзаменационную работу было включено ещё одно задание
Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку, который прошёл 6 июня. В Бурятии сразу 29 участников справились с заданиями экзаменационной работы, проверяющие знание норм построения текста, лексических, орфографических, пунктуационных, грамматических норм современного русского литературного языка, умение создавать текст на основе прочитанного, на сто баллов.
Единый государственный экзамен по русскому языку – один из двух обязательных предметов для всех выпускников, который необходимо сдать для получения аттестата о среднем общем образовании. Кроме того, результаты ЕГЭ по русскому языку необходимо представить при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность).
В этом году в экзаменационную работу было включено задание 20-е, проверяющее знание лексических норм современного русского литературного языка. Оно проверяет сформированность умений по стилистической правке (неуместность употребления слов, форм или конструкций) в связных текстах или предложениях.
Экзаменационная кампания продолжается: ожидаются результаты других состоявшихся экзаменов, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее пять выпускников получили 100 баллов по истории, и одна девушка набрала 100 баллов по химии.
29 выпускников Бурятии написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
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