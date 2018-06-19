«Первой мыслью было: я сделала это!» - поделилась эмоциями одна из выпускниц
Накануне стали известны результаты ЕГЭ по истории и химии. По итогам экзаменов в Бурятии пять выпускников получили 100 баллов по истории, и один учащийся набрал 100 баллов по химии.
- Поздравляем наших выпускников, их родителей и учителей с отличными результатами. Впервые за весь период проведения ЕГЭ в Бурятии у нас пять стобалльников по истории, - отметил министр образования и науки республики Баир Жалсанов.
Стобалльница по химии Ирина Федорова рассказала, что задания были интересные. При подготовке к экзамену она читала дополнительную литературу, углублённо изучала материал, много занималась.
- Первая мысль, которая появилась у меня, когда я узнала результаты: «Я сделала это!» Надеюсь, это поможет при поступлении в медицинский институт на бюджетной основе, - поделилась своими эмоциями Ирина, выпускница школы № 32 Улан-Удэ.
Экзамены по истории и химии проходили 4 июня в основной период ЕГЭ этого года. Экзаменационная работа состояла из двух частей, включающих в себя 35 заданий. На её выполнение отводилось 3,5 часа (210 минут). Участники ЕГЭ по химии могли использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по химии – 36 баллов.
Экзаменационная кампания продолжается: ожидаются результаты уже состоявшихся ЕГЭ, также выпускники продолжают сдавать экзамены, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Бурятии.
В Бурятии появились первые стобалльники по ЕГЭ
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