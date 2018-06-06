В Германии выпустили два снятых в Бурятии ролика к ЧМ по футболу



Немецкий телеканал ZDF запустил рекламный ролик в честь больших соревнований, который состоятся в июне-июле в России – чемпионата мира по футболу.



Красочный клип начинается с того, что подростки и молодые люди скачут на лошадях, а также играют в футбол в одном из сёл Джидинского района Бурятии. Потом один из парней скачет по степи, а затем в конце видео оказывается в Москве на Красной площади, где с другими жителями страны расстилает специальное искусственное покрытие и играет в футбол.







В ролике показан и юноша, который сначала на камеру представляет спортивные трюки, потом садится в поезд и едет в столицу России. Есть на видео бабушка, демонстрирующая футбольный фристайл, однако в качестве мяча она использует кочан капусты. Жительница одного из городов на своём стареньком автомобиле также отправляется в Первопрестольную.





В итоге все участники съёмок встречаются в Москве и играют в футбол. Музыкальным фоном к клипу служит композиция группы «Каста» «Вокруг шум».



Телеканал в Германии выпустил и тизер, снятый в Джидинском районе Бурятии. На видео ученик Кыренской школы Ринчин Ангархаев показывает навыки владения футбольным мячом на фоне колоритной местности и Табангут-Ичётуйского дацана.







Режиссером роликов, которые были сняты в августе прошлого года, выступил Кристиан Аэби.

